Главная / Бизнес /

Минздрав ужесточил правила продажи трех препаратов

Ведомости

Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета три лекарственных препарата, ужесточив таким образом правила их продажи в аптеках, передает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», - отмечается в тексте документа.

По данным агентства, в этот перечень теперь также входят габапентин (противоэпилептическое средство), баклофен (снижает мышечный тонус) и дицикловерин + парацетамол (обезболивающее).

Предметно-количественный учет препаратов предполагает, что аптеки должны вести отчеты и регистрировать каждую операцию с ними. Такие изменения направлены на предотвращение злоупотреблений лекарственными средствами и потерь препаратов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте