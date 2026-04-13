Минздрав ужесточил правила продажи трех препаратов
Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета три лекарственных препарата, ужесточив таким образом правила их продажи в аптеках, передает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», - отмечается в тексте документа.
По данным агентства, в этот перечень теперь также входят габапентин (противоэпилептическое средство), баклофен (снижает мышечный тонус) и дицикловерин + парацетамол (обезболивающее).
Предметно-количественный учет препаратов предполагает, что аптеки должны вести отчеты и регистрировать каждую операцию с ними. Такие изменения направлены на предотвращение злоупотреблений лекарственными средствами и потерь препаратов.