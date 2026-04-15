Минэк назвал условие для сохранения налоговых льгот для малого бизнеса
Для сохранения льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) предприятиям общественного питания в 2027 г. необходимо в 2026 г. выплачивать сотрудникам зарплату не ниже средней по региону, рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Она добавила, что не менее 70% от выручки должно будет приходиться на деятельность в сфере общепита, а годовой размер выручки не должен превышать 3 млрд руб. Замминистра уточнила, что дополнительного уведомления об использовании льготы не требуется, достаточно заполнить соответствующий раздел декларации по НДС.
Илюшникова рассказала, что, по оценкам экспертов, благодаря принятому решению о переходном периоде компании в сфере общепита смогут сэкономить порядка 10% от оборота. Право на пониженные тарифы страховых взносов для обрабатывающих МСП (7,6%) и для прочих МСП (15%) будет предоставляться по одинаковым правилам.
14 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий временное освобождение от НДС для части предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Согласно документу, с 1 апреля по 31 декабря 2026 г. от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, которые стали плательщиками этого налога только с начала текущего года.