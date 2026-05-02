Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PLZL2 106,6+0,36%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,1+0,31%
Главная / Бизнес /

Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на 22,8% в I квартале

Импорт Турции из России по итогам I квартала 2026 г. снизился на $3,5 млрд, или 22,8%. Это самое значительное снижение среди стран-партнеров. Об этом заявил турецкий министр торговли Омер Болат на презентации о внешней торговле страны за апрель.

По его словам, существенное сокращение наблюдалось и в других странах. Среди них ОАЭ, Боливия, Италия и Франция. В то же время наибольший рост импорта Турции за январь – март пришелся на Китай, где увеличение составило $1,8 млрд. Кроме того, рост зафиксирован по США, Казахстану, Швейцарии и Мексике.

20 февраля вице-премьер России Александр Новак в рамках рабочего визита в Турцию встретился с Болатом. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в частности в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах.

Новак указал, что торгово-экономические отношения между Москвой и Анкарой сохраняют динамичность. По его словам, в прошлом году российско-турецкий товарооборот вырос в физическом выражении.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь