Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на 22,8% в I квартале
Импорт Турции из России по итогам I квартала 2026 г. снизился на $3,5 млрд, или 22,8%. Это самое значительное снижение среди стран-партнеров. Об этом заявил турецкий министр торговли Омер Болат на презентации о внешней торговле страны за апрель.
По его словам, существенное сокращение наблюдалось и в других странах. Среди них ОАЭ, Боливия, Италия и Франция. В то же время наибольший рост импорта Турции за январь – март пришелся на Китай, где увеличение составило $1,8 млрд. Кроме того, рост зафиксирован по США, Казахстану, Швейцарии и Мексике.
20 февраля вице-премьер России Александр Новак в рамках рабочего визита в Турцию встретился с Болатом. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в частности в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах.
Новак указал, что торгово-экономические отношения между Москвой и Анкарой сохраняют динамичность. По его словам, в прошлом году российско-турецкий товарооборот вырос в физическом выражении.