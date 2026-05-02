Йоко Оно добилась прекращения продаж пива John Lemon
Вдова основателя The Beatles Джона Леннона Йоко Оно добилась прекращения продаж крафтового пива John Lemon, которое пять лет выпускала небольшая пивоварня на западе Франции. Об этом сообщает The Guardian. Художнице удалось доказать, что пивовары нарушили ее права на товарный знак, зарегистрированный десять лет назад для защиты имени покойного мужа.
Владелец пивоварни L'Imprimerie в Банналеке Орельен Пикар рассказал, что получил письмо от адвокатов Йоко Оно с требованием немедленно прекратить использование названия. В противном случае ему грозили штрафы – 100 000 евро единовременно и еще 1500 евро за каждый день продолжения продаж. Пикар признался, что сначала посчитал письмо фейком, но, проверив информацию, обнаружил, что подобные случаи уже были, а John Lemon, действительно, является зарегистрированным товарным знаком.
Пивоварня выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря в течение пяти лет. На этикетке была изображена карикатура на Джона Леннона в очках из ломтиков лимона с подписью «Get Bock» – игрой слов, отсылающей к хиту The Beatles Get Back и названию крепкого немецкого лагера. Пикар настаивает, что это была шутка и дань уважения музыканту. «У нас много сортов пива с каламбурами на имена звезд, и раньше никогда не было проблем», – посетовал он.
После обмена письмами пивоварне разрешили продать остатки партии – 5000 бутылок – до 1 июля. Пикар отмечает, что люди приезжают за пивом со всей Бретани, и оно быстро расходится. «Оно станет предметом коллекционирования, и к нему добавится прекрасная история, которую можно будет рассказать друзьям», – уверен он.
В 2017 г. Йоко Оно уже судилась с производителем польского лимонада John Lemon. Через своих адвокатов она добилась от польской компании-производителя напитков Mr Lemonade Alternative Drinks смены названия.