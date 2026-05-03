Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 000 баррелей в сутки с июня
Семь стран ОПЕК+ – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – приняли решение увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении организации по итогам онлайн-встречи, состоявшейся 3 мая.
Речь идет о корректировке в рамках дополнительных добровольных сокращений, объявленных еще в апреле 2023 г. При этом страны сохраняют за собой полную гибкость: в зависимости от ситуации на рынке они могут как ускорить, так и приостановить или даже обратить вспять процесс наращивания добычи. Также допускается частичный или полный возврат ранее сокращенных объемов.
Согласно опубликованному плану, Россия и Саудовская Аравия получат самые большие приросты – по 62 000 баррелей в сутки каждая. В результате требуемый уровень добычи для России составит 9,762 млн барр./сутки, для Саудовской Аравии – 10,291 млн барр./сутки. Ирак увеличит добычу на 26 000 барр./сутки (до 4,352 млн барр./сутки), Кувейт – на 16 000 барр./сутки (до 2,628 млн барр./сутки), Казахстан – на 10 000 барр./сутки (до 1,599 млн барр./сутки), Алжир – на 6000 барр./сутки (до 989 000 барр./сутки), Оман – на 5000 барр./сутки (до 826 000 барр./сутки).
В заявлении подчеркивается, что мера позволит странам-участницам ускорить компенсацию за предыдущие периоды перепроизводства. Участницы встречи подтвердили намерение полностью компенсировать все сверхнормативные объемы добычи с января 2024 г. Контроль за исполнением договоренностей будет осуществлять Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC).
Следующее заседание «семерки» запланировано на 7 июня 2026 г.
ОАЭ с 1 мая покидают ОПЕК и ОПЕК+. Об этом 28 апреля объявило эмиратское госагентство WAM. Как поясняется в сообщении, выход из картеля связан с пересмотром производственной политики страны, оценкой текущих и будущих мощностей, а также с национальными интересами. Отдельно агентство обращает внимание на «потрясения в Персидском заливе и Ормузском проливе», которые повлияли на это решение.