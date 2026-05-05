«КамАЗ» анонсировал выпуск опытно-промышленной партии БТР в 2027 году

Говоря о военной технике, Когогин отметил, что существующий устаревший БТР требует замены, поэтому компания взялась создать его самостоятельно. В 2026 г. машина будет «поднята» и начнутся ее испытания, а опытно-промышленную партию «КамАЗ» планирует выпустить в 2027 г. Путин одобрил эту инициативу.