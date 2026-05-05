«КамАЗ» анонсировал выпуск опытно-промышленной партии БТР в 2027 году
«КамАЗ» в 2027 г. выпустит опытно-промышленную партию БТР, сообщил глава компании Сергей Когогин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Говоря о военной технике, Когогин отметил, что существующий устаревший БТР требует замены, поэтому компания взялась создать его самостоятельно. В 2026 г. машина будет «поднята» и начнутся ее испытания, а опытно-промышленную партию «КамАЗ» планирует выпустить в 2027 г. Путин одобрил эту инициативу.
В ходе встречи с главой государства генеральный директор ПАО «КамАЗ» также доложил об импортозамещении, новых автомобилях серии К5 и развитии военной линейки предприятия. Отдельное внимание было уделено мерам социальной поддержки сотрудников и гуманитарной миссии в зоне спецоперации.