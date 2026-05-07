«Ростех» создал в 2025 году новый ударный беспилотник «Скальпель»
«Ростех» в 2025 г. разработал новый маневренный ударный беспилотник «Скальпель». Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель» очень маневренный», – сказал Чемезов, поясняя, что дрон позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место.
Глава «Ростеха» также сообщил о разработке новых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10». По его словам, они обладают увеличенной дальностью полета и более мощной боевой частью.
Чемезов назвал выполнение гособоронзаказа ключевой задачей корпорации, отметив, что нужно делать все, «чтобы приблизить победу». По его данным, выполнение гособоронзаказа у «Ростеха» сейчас на достаточно высоком уровне – 99,5%.
Руководитель госкорпорации также заявил, что в 2025 г. был завершен цикл предыдущей десятилетней стратегии развития. По его словам, за 10 лет выручка компании выросла в четыре раза, а среднегодовой темп роста с 2015 г. составлял 14,8%. Позже была утверждена новая Стратегия до 2036 г., которая тесно увязана с национальными приоритетами в сфере экономического развития.