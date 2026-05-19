Главная / Бизнес /

«Юрент» предложил встроить кикшеринг в транспортную систему России

Ведомости

Сервис кикшеринга «Юрент» предложил интегрировать арендные самокаты в систему общественного транспорта России. Речь идет о включении средств индивидуальной мобильности (СИМ) в концепцию Mobility as a Service (MaaS), которую разрабатывает Минтранс. Об этом на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде заявил гендиректор компании Иван Туринге.

Компания предлагает объединить кикшеринг и городской транспорт в единую цифровую платформу. На первом этапе сервис предлагает встроить аренду самокатов в транспортные приложения и цифровые транспортные карты, которые уже работают в ряде российских регионов. Пользователи смогут оплачивать поездки через такие сервисы, а в будущем – получать скидки при пересадке с общественного транспорта на самокат.

Как пояснили в компании, интеграция особенно актуальна для поездок «последней мили», когда пользователь добирается на автобусе или метро до остановки, а затем пересаживается на самокат для короткой поездки до дома или офиса.

В «Юренте» считают, что интеграция MaaS также позволит наладить постоянный обмен данными между операторами кикшеринга и городскими властями. Эти данные могут использоваться для развития парковок для СИМ и выделенной инфраструктуры. Сейчас компания уже передает обезличенные данные о поездках и местоположении самокатов по протоколу MDS в Сириусе и Казани, а также завершает внедрение такой системы в Нижнем Новгороде.

По словам Туринге, отдельным направлением цифровизации должна стать идентификация пользователей и ограничение доступа несовершеннолетних к аренде самокатов. В 2025 г. компания интегрировалась с Mos ID в Москве, а также использует собственную систему МТС ID. По собственным данным, с помощью этих решений сервис не допустил к аренде около 122 000 несовершеннолетних пользователей. Сейчас операторы кикшеринга также обсуждают подключение к ЕСИА («Госуслуги»).

Туринге добавил, что сегодня сервисами кикшеринга пользуются более 25 млн человек – это около трети экономически активного населения страны. По его словам, 90% поездок на самокатах носят транспортный характер и длятся менее 20 минут.

При этом, по данным научного центра МВД за девять месяцев 2025 г., общая аварийность с участием СИМ в России снизилась на 25%, тогда как в сегменте кикшеринга сокращение превысило 38%. В компании утверждают, что доля аварий с участием частных самокатов, напротив, растет из-за слабого регулирования таких устройств.

