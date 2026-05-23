Первую беспилотную линию метро запустят в Москве к 2030 году
Первая в Москве беспилотная линия метро заработает к 2030 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о Большой кольцевой линии (БКЛ). Разработкой занимается Центр перспективных разработок московского транспорта. Это одна из ключевых задач Стратегии развития транспорта столицы до 2030 г.
В январе 2026 г. стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро, пока без пассажиров. К маю состав прошел более 3000 км. В конце года он начнет испытания в общем графике с учетом 90-секундных интервалов в часы пик, а в 2027-м – уже с пассажирами.
В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Сейчас в столице курсируют уже четыре таких трамвая. Вместе с испытаниями они проехали свыше 35 000 км. Жители Москвы совершили на них более 100 000 поездок. Часть трамваев ходит в тестовом режиме, изучая маршрут и составляя высокоточную карту. До конца года инновационными технологиями оборудуют еще 11 трамваев. К 2030 г. около двух третей столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035-му – около 90%.