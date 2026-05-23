Первую беспилотную линию метро запустят в Москве к 2030 году

В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Сейчас в столице курсируют уже четыре таких трамвая. Вместе с испытаниями они проехали свыше 35 000 км. Жители Москвы совершили на них более 100 000 поездок. Часть трамваев ходит в тестовом режиме, изучая маршрут и составляя высокоточную карту. До конца года инновационными технологиями оборудуют еще 11 трамваев. К 2030 г. около двух третей столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035-му – около 90%.