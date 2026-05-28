«Яндекс» стал основным претендентом на покупку «Островка»
По данным издания, другие потенциальные покупатели – «Авито» и «Суточно.ру» – вышли из переговоров. Источники сообщают, что владельцы сервиса рассчитывают выручить за актив около 20 млрд руб., однако потенциальный покупатель оценивает сделку не более чем в 15 млрд руб.
«Островок» работает с 2010 г. и входит в Emerging Travel Group, основанную Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским. Как утверждают собеседники издания, в сделку могут войти только российские активы компании – бренд и договоры с гостиницами. Технологическая инфраструктура при этом останется у группы для развития зарубежных проектов.
Источники газеты связывают интерес «Яндекса» с желанием усилить позиции на рынке гостиничного бронирования и приблизиться к доле, которую раньше занимал Booking.com.
О планах продажи сервиса впервые стало известно в ноябре 2025 г. Тогда «Известия» сообщали, что интерес к активу проявили почти все крупные участники рынка. Тогда сообщалось, что завершить сделку планируется до конца 2026 г.