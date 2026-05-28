Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,453-0,21%MGTS1 328+1,22%VEON-RX58+1,05%IMOEX2 596,37+0,24%RTSI1 153,59+0,24%RGBI119,02+0,11%RGBITR782,94+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Яндекс» стал основным претендентом на покупку «Островка»

Ведомости

«Яндекс» стал основным претендентом на приобретение одного из крупнейших российских сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, другие потенциальные покупатели – «Авито» и «Суточно.ру» – вышли из переговоров. Источники сообщают, что владельцы сервиса рассчитывают выручить за актив около 20 млрд руб., однако потенциальный покупатель оценивает сделку не более чем в 15 млрд руб.

«Островок» работает с 2010 г. и входит в Emerging Travel Group, основанную Сергеем Фаге и Кириллом Махаринским. Как утверждают собеседники издания, в сделку могут войти только российские активы компании – бренд и договоры с гостиницами. Технологическая инфраструктура при этом останется у группы для развития зарубежных проектов.

Источники газеты связывают интерес «Яндекса» с желанием усилить позиции на рынке гостиничного бронирования и приблизиться к доле, которую раньше занимал Booking.com.

О планах продажи сервиса впервые стало известно в ноябре 2025 г. Тогда «Известия» сообщали, что интерес к активу проявили почти все крупные участники рынка. Тогда сообщалось, что завершить сделку планируется до конца 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте