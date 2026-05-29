В России почти в два раза увеличился спрос на креманы

2 апреля стало известно, что спрос на безалкогольные вина за два года показал положительную динамику – рост на 173%. В 2024 г. их продажи увеличились на 76% в годовом выражении, а в прошлом году выросли еще на 44%. В январе – феврале этого года реализация безалкогольных вин выросла на 32% в годовом выражении. Наибольший вклад в рост внесли игристые вина.