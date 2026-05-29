В России почти в два раза увеличился спрос на креманы
Доля креманов на рынке игристых вин за два года увеличилась с 12% до 19%, сообщили в Simple Group.
На фоне суммарного роста продаж игристого вина (+21%) креманы показывают самую заметную динамику. В 2026 г. они впервые заняли второе место с долей 19% после просекко с 51%. За пять месяцев 2025 г. к 2024 г. рост продаж креманов составил 54%, а по итогам 2026 г. – 28% год к году.
Среди стран-производителей лидирует Франция. С 2025 г. в продаже появились креманы из Германии, но пока их доля составляет всего 1%. Чаще всего креманы покупают люди в возрасте 31-45 лет (58%) и 46-55 лет (24%). Доля молодежи составила всего 9%, но она растет с каждым годом.
Наибольшая доля продаж (52%) в этом году пришлась на средний сегмент – от 3001 до 4000 руб. На втором месте – от 2501 до 3000 руб. Их доля составила 42%. При этом рост продаж более дорогих позиций вырос на 83% год к году.
Креманы – это игристые вина, которые создаются по технологии вторичного брожения в бутылке, но за пределами Шампани. Их производят в восьми регионах Франции, в Германии, Бельгии и Люксембурге. Креманы более разнообразны по стилю, выдержка на дрожжевом осадке дает характерные оттенки выпечки, сливок и меда.
2 апреля стало известно, что спрос на безалкогольные вина за два года показал положительную динамику – рост на 173%. В 2024 г. их продажи увеличились на 76% в годовом выражении, а в прошлом году выросли еще на 44%. В январе – феврале этого года реализация безалкогольных вин выросла на 32% в годовом выражении. Наибольший вклад в рост внесли игристые вина.