Участок недр «Надежда» в Балтийском море будут предоставлять без аукциона
Правительство РФ включило участок «Надежда» в Балтийском море в список участков недр федерального значения, которые предоставляются без аукциона. Постановление кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Изменения, которые вносятся в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов. Дополнить разделом XI следующего содержания: "XI. Балтийское море 1. Участок недр федерального значения Надежда...", – указано в документе.
«Надежда» находится рядом с границами нацпарка «Куршская коса», в территориальном море. После внесения этого участка недр в соответствующий перечень заявку на его предоставление сможет обновить «Лукойл», ранее интересовавшийся этой территорией. Российское законодательство запрещает доступ частных компаний к работе на шельфе с 2008 г.