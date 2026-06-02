Toyota и Suzuki остановят работу 18 заводов в Японии из-за тайфуна
Toyota утром 3 июня остановит работу 13 предприятий по всей Японии. Исключением станет завод Toyota Motor Kyushu в префектуре Фукуока, который продолжит работу в штатном режиме. Решение о возобновлении производства во второй половине дня компания примет позднее с учетом погодной обстановки.
Suzuki, в свою очередь, приостановит работу всех пяти своих заводов в префектуре Сидзуока в первой половине дня 3 июня. На этих предприятиях выпускаются автомобили, мотоциклы и литые комплектующие. В компании рассчитывают возобновить производство во второй половине дня, но окончательное решение также будет зависеть от развития ситуации.
Кроме того, Subaru объявила о частичной остановке производственных линий на заводе Ядзима в префектуре Гумма. Сроки возобновления работы пока не определены, но компания оценивает влияние на производство как ограниченное.
Тайфун «Чанми» обрушился на южные регионы Японии в начале июня. Основной удар стихии пришелся на остров Окинава, принеся ураганный ветер, вызвавший отключение света в 48 000 домов и отмену более 300 авиарейсов.