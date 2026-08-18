«Росатом» и DP World создадут предприятие с акциями Fesco

Для акций ДВМП сделка создает обоснованный долгосрочный апсайд. Утром цена акций ДВМП выросла на 9,87% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 62,89 руб. По состоянию на 12:25 мск акции торгуются по 63,87. Рост составил 11,76%.