Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,643+0,22%RGSS0,178+3,49%MGTS1 416+6,95%IMOEX2 151,87+2,8%RTSI797,38+2,8%RGBI113,73+0,4%RGBITR768,88+0,42%
Главная / Бизнес /

«Росатом» и DP World создадут предприятие с акциями Fesco

Наталья Захарова

Госкорпорация «Росатом» и логистическая компания DP World из ОАЭ создадут совместное предприятие. Правительственная комиссия одобрила сделку, сообщили в «Росатоме» агентству «РИА Новости».

В будущее предприятие внесут акции группы Fesco и денежных средств со стороны DP World. Сейчас стороны досогласовывают юридически обязывающую документацию.

В сделке, по данным агентства, будут участвовать дочерняя компания «Росатома» «Глобальная логистика», DP World Russia FZE и ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco). Российская сторона получит 51% в новом совместном предприятии.

Для акций ДВМП сделка создает обоснованный долгосрочный апсайд. Утром цена акций ДВМП выросла на 9,87% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 62,89 руб. По состоянию на 12:25 мск акции торгуются по 63,87. Рост составил 11,76%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь