«Росатом» и DP World создадут предприятие с акциями Fesco
В будущее предприятие внесут акции группы Fesco и денежных средств со стороны DP World. Сейчас стороны досогласовывают юридически обязывающую документацию.
В сделке, по данным агентства, будут участвовать дочерняя компания «Росатома» «Глобальная логистика», DP World Russia FZE и ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco). Российская сторона получит 51% в новом совместном предприятии.
Для акций ДВМП сделка создает обоснованный долгосрочный апсайд. Утром цена акций ДВМП выросла на 9,87% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 62,89 руб. По состоянию на 12:25 мск акции торгуются по 63,87. Рост составил 11,76%.