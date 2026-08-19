Сооснователь Higgsfield может войти в российский список миллиардеров Forbes

Как пишет издание, проект предпринимателя накануне привлек $400 млн при оценке в $5,4 млрд. Вложились в стартап Intel, Goldman Sachs, DST Global, Liberty Global и др. компании. При этом в начале текущего года Higgsfield стоила $1,3 млрд, что в четыре раза меньше. По данным Forbes, тогда стартап получил $80 млн финансирования.