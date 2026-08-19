Сооснователь Higgsfield может войти в российский список миллиардеров Forbes
Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Higgsfield Александр Машрабов может пополнить российский список миллиардеров Forbes, сообщил журнал.
Как пишет издание, проект предпринимателя накануне привлек $400 млн при оценке в $5,4 млрд. Вложились в стартап Intel, Goldman Sachs, DST Global, Liberty Global и др. компании. При этом в начале текущего года Higgsfield стоила $1,3 млрд, что в четыре раза меньше. По данным Forbes, тогда стартап получил $80 млн финансирования.
Издание со ссылкой на исследование платформы Carta отметило, что после финансирования серии B основатели сохраняют около 23% компании. Но эксперты, которых опросил журнал, подчеркнули, что доля Машрабова в стартапе выше.
Один из инвесторов оценил ее в 25–30%, другой источник также подтвердил эту информацию. Это делает Машрабова претендентом на попадание в российский список Forbes, заключили в издании.
1 июля Bloomberg писал, что состояние российских миллиардеров с начала этого года увеличилось на $21,847 млрд. Наибольший рост капитала среди российских бизнесменов зафиксирован у сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, главы «Новатэка» Леонида Михельсона и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова.