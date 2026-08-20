Армения увеличила экспорт в ЕС на 80%

Как уточнили в пресс-релизе, это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года, когда экспорт составил около $287 млн. Правительство добавило, что в первой половине текущего года экспорт в Евросоюз увеличился более чем на 71% в сравнении с аналогичным периодом 2017 г., когда он составил $301 млн.