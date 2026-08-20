Армения увеличила экспорт в ЕС на 80%
За январь – июнь экспорт Армении в страны Евросоюза превысил $516 млн. Об этом правительство республики сообщило на своей странице в Facebook
Как уточнили в пресс-релизе, это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года, когда экспорт составил около $287 млн. Правительство добавило, что в первой половине текущего года экспорт в Евросоюз увеличился более чем на 71% в сравнении с аналогичным периодом 2017 г., когда он составил $301 млн.
Власти республики в ближайшие пять лет хотят наладить торговлю с Азербайджаном в рамках институционализации мира между двумя странами. Власти также планируют продолжить процесс делимитации и демаркации государственной границы.
28 июня, исходя из данных национальной статслужбы, стало известно, что Армения может потерять 98% доходов от экспорта рыбы. Это произойдет, если закроется российский рынок. По итогам 2025 г. республика заработала на экспорте рыбы $79,8 млн. Из них $78,4 млн пришлось на РФ. Таким образом, на долю российского рынка пришлось 98,3% всех доходов Армении от этой продукции.
2 июля премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что вопрос открытия Европы для армянской сельскохозяйственной продукции решен на политическом уровне. Он дополнил, что дальнейшая работа связана с приведением продукции и экспортных процедур в соответствие с требованиями европейского рынка.