«М.Видео» закрыло более чем 40% магазинов за год

Компания сокращает и собственные товарные запасы: на конец июня они составляли 70,6 млрд руб., снизившись на 14,7% с конца 2025 г. «М.Видео» объясняет это переводом крупнейших поставщиков на агентскую схему и ростом продаж товаров сторонних продавцов, что позволяет расширять ассортимент без предварительного выкупа товара. Ранее компания уже прогнозировала закрытие убыточных точек: в первом полугодии 2025 г. она сообщала о закрытии более 100 магазинов с начала года.