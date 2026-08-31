«М.Видео» закрыло более чем 40% магазинов за год

«М.Видео» закрыло более чем 40% магазинов за годКомпания переходит к модели маркетплейса
«М.Видео» сократило общую сеть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» более чем на 40% за год – до 638 точек на конец июня 2026 г. против более 1100 магазинов годом ранее. Это следует из финансовых результатов компании по МСФО за первое полугодие 2026 г.
Сокращение розничной сети стало частью перехода компании от классической модели ритейла к мультикатегорийной платформе с собственным маркетплейсом. Розничные продажи «М.Видео» в январе – июне снизились на 36,8% год к году до 89,2 млрд руб. Компания наращивает онлайн-направление: общие онлайн-продажи в первом полугодии составили 63,4 млрд руб., а их доля в общем обороте выросла до 41,5% против 32,2% по итогам 2025 г.
Оборот собственного маркетплейса «М.Видео» увеличился в четыре раза год к году, превысив 17,7 млрд руб. и составив 11,6% общего оборота компании. Число продавцов на площадке превысило 12 000.
При этом общий оборот компании в первом полугодии снизился на 26,9% до 152,6 млрд руб., выручка – на 36,8% до 108,2 млрд руб. Валовая прибыль сократилась до 4,1 млрд руб. с 27 млрд руб. годом ранее, EBITDA составила минус 14,7 млрд руб., а чистый убыток вырос до 36,1 млрд руб. против 25,2 млрд руб. годом ранее.
Компания сокращает и собственные товарные запасы: на конец июня они составляли 70,6 млрд руб., снизившись на 14,7% с конца 2025 г. «М.Видео» объясняет это переводом крупнейших поставщиков на агентскую схему и ростом продаж товаров сторонних продавцов, что позволяет расширять ассортимент без предварительного выкупа товара. Ранее компания уже прогнозировала закрытие убыточных точек: в первом полугодии 2025 г. она сообщала о закрытии более 100 магазинов с начала года.