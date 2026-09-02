Власти Крыма опубликовали новый график продажи бензина на заправках

В связи со сложившейся ситуацией принято решение о выдаче топлива в два этапа: утром (с 8:00 до 10:00) и вечером (с 18:00 до 20:00). В 7:00 на интерактивной карте заправок министерства топлива и энергетики Крыма будет появляться информация о том, на каких АЗС есть бензин и дизель.