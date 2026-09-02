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Главная / Бизнес /

Власти Крыма опубликовали новый график продажи бензина на заправках

Анна Суслова
Константин Михальчевский / РИА Новости
Константин Михальчевский / РИА Новости

Поставки топлива в Республику Крым пока не могут закрыть потребности жителей, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Часть крымчан на данном этапе, к сожалению, столкнется с ограниченным доступом к бензину. По мере того как объемы завоза будут расти, ситуация станет выправляться», – говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией принято решение о выдаче топлива в два этапа: утром (с 8:00 до 10:00) и вечером (с 18:00 до 20:00). В 7:00 на интерактивной карте заправок министерства топлива и энергетики Крыма будет появляться информация о том, на каких АЗС есть бензин и дизель.

23 августа президент России Владимир Путин заявил, что хотя ситуация на топливном рынке пока не до конца урегулирована, ее постоянно контролирует председатель правительства Михаил Мишустин.

31 августа вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нужно заранее выявлять риски и своевременно принимать меры по недопущению дефицита топлива на рынке. Минэнерго России и нефтяные компании продолжат работу по равномерному распределению топлива в регионах. Кроме того, на контроле будут поставки ГСМ для сельхозпроизводителей.

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