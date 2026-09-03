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Рынок интернет-рекламы в России за полугодие вырос на 11%

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России за первое полугодие 2026 г. вырос на 11% до 301 млрд руб. год к году без НДС. Об этом сообщила Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) на XXVI Рекламном форуме в Нижнем Новгороде.

В I квартале объем рынка составил 139 млрд руб, увеличившись на 10% год к году. Во II квартале показатель вырос на 11% до 162 млрд руб. На перфоманс-рекламу в первом полугодии пришлось 236,7 млрд руб, то есть 78,7% рынка, сегмент вырос на 9% год к году. Объем брендинговой рекламы составил 64,3 млрд руб, увеличившись на 18%.

По данным АРИР, наиболее заметную динамику показала видеореклама. Ее объем за январь – июнь вырос на 29% до 24,8 млрд руб. Баннерная реклама увеличилась на 12% до 39,5 млрд руб.

Ассоциация связала рост видеорекламы с увеличением потребления видеоконтента и развитием рекламы на подключаемых к интернету телевизорах. По оценке АРИР, на это приходится порядка трети рынка видеорекламы.

АРИР – российская некоммерческая профессиональная организация, объединяющая ключевых игроков рынка цифровых коммуникаций и рекламы. Ее главная задача состоит в том, чтобы содействовать росту и развитию этого рынка, повышать его прозрачность и эффективность.

22 июня Ассоциация коммуникационных агентств России сообщила, что рекламный рынок в январе – марте 2026 г. увеличился на 5% в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 220–222 млрд руб. за вычетом НДС. Таким образом, темпы роста рекламного рынка оказались ниже уровня годовой инфляции: по данным Росстата, на конец марта она составляла 5,86%.

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