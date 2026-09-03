Рынок интернет-рекламы в России за полугодие вырос на 11%

В I квартале объем рынка составил 139 млрд руб, увеличившись на 10% год к году. Во II квартале показатель вырос на 11% до 162 млрд руб. На перфоманс-рекламу в первом полугодии пришлось 236,7 млрд руб, то есть 78,7% рынка, сегмент вырос на 9% год к году. Объем брендинговой рекламы составил 64,3 млрд руб, увеличившись на 18%.