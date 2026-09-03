Новак: Россия поставит в КНР 50 млрд кубометров газа
Россия в 2026 г. собирается поставить в КНР порядка 50 млрд кубометров газа, заявил в интервью ИС «Вести» вице-премьер РФ Александр Новак.
«Только в Китайскую Народную Республику мы в этом году поставим примерно 50 млрд кубометров газа – это по "Силе Сибири 1" и через Казахстан 10 млрд кубов», – отметил вице-премьер.
Он дополнил, что это стало возможным благодаря газопроводу «Сила Сибири 1», который был запущен в работу в 2019 г. По словам Новака, сегодня Россия вышла на проектную мощность в 39 млрд кубометров в год.
Как отметил вице-премьер, в последние годы РФ поставляет значительный объем энергоносителей в страны, увеличивающие их потребление. В числе таких он назвал Индию и Китай. Также Новак рассказал, что в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия поставляет около 80% от нефти, которая туда поступает в целом.
1 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательская группа «Петромаркет» писали, что экспорт сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан, изобутан и др.) из России в январе – июне 2026 г. увеличился на 16% к показателю первого полугодия прошлого года и достиг 2,16 млн т.
26 июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в 2027 г. компания готовится запустить новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. По его словам, в 2025 г. «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» были увеличены на четверть в сравнении год к году – до 38,8 млрд куб. м газа