Новак: Россия поставит в КНР 50 млрд кубометров газа

26 июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в 2027 г. компания готовится запустить новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. По его словам, в 2025 г. «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» были увеличены на четверть в сравнении год к году – до 38,8 млрд куб. м газа