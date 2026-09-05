Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI819,85+2,1%RGBI113,89+0,08%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RGBITR774,85+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России запустили нефтепровод к новому терминалу на проекте «Восток ойл»

Инна Шульгина

Строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» для транспортировки нефти завершено. Его протяженность составляет 790 км, доложил глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину на церемонии ввода в эксплуатацию проекта «Восток ойл».

Проектная мощность нефтепровода достигает 100 млн т нефти в год. Большая часть объекта, на протяжении 414 км, выполнена в двухниточном исполнении.

«Выполнен переход нефтепровода подо дном реки Енисей протяженностью 6 км. Он проходит на глубине около 50 м с заглублением до 8 м в дно реки, в соответствии с соблюдением строгих экологических стандартов», – рассказал Сечин.

По словам главы «Роснефти», была также построена специальная защитная дамба, гарантирующая круглогодичную работу порта в условиях ледовых торосов. Специалисты компании подтвердили надежность ее работы весной при сильном ледоходе. Во время строительства дамбы было установлено более 2000 каркасных буронабивных свай диаметром 2,5 м и глубиной погружения от 80 до 100 м. Глубина у стенки причала достигает 18 м. Это дает возможность отгружать нефть в арктические танкеры дедвейтом 120 000 т.

Путин во время ввода проекта в эксплуатацию заявил по видеосвязи, что строители успешно выполнили свои задачи, обеспечили необходимые темпы и качество строительства. По словам президента, проект реализуется с учетом современных экологических стандартов и требований к сбережению уникальной арктической природы. Новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её