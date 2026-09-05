В России запустили нефтепровод к новому терминалу на проекте «Восток ойл»

По словам главы «Роснефти», была также построена специальная защитная дамба, гарантирующая круглогодичную работу порта в условиях ледовых торосов. Специалисты компании подтвердили надежность ее работы весной при сильном ледоходе. Во время строительства дамбы было установлено более 2000 каркасных буронабивных свай диаметром 2,5 м и глубиной погружения от 80 до 100 м. Глубина у стенки причала достигает 18 м. Это дает возможность отгружать нефть в арктические танкеры дедвейтом 120 000 т.