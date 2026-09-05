В России запустили нефтепровод к новому терминалу на проекте «Восток ойл»
Строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» для транспортировки нефти завершено. Его протяженность составляет 790 км, доложил глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину на церемонии ввода в эксплуатацию проекта «Восток ойл».
Проектная мощность нефтепровода достигает 100 млн т нефти в год. Большая часть объекта, на протяжении 414 км, выполнена в двухниточном исполнении.
«Выполнен переход нефтепровода подо дном реки Енисей протяженностью 6 км. Он проходит на глубине около 50 м с заглублением до 8 м в дно реки, в соответствии с соблюдением строгих экологических стандартов», – рассказал Сечин.
По словам главы «Роснефти», была также построена специальная защитная дамба, гарантирующая круглогодичную работу порта в условиях ледовых торосов. Специалисты компании подтвердили надежность ее работы весной при сильном ледоходе. Во время строительства дамбы было установлено более 2000 каркасных буронабивных свай диаметром 2,5 м и глубиной погружения от 80 до 100 м. Глубина у стенки причала достигает 18 м. Это дает возможность отгружать нефть в арктические танкеры дедвейтом 120 000 т.
Путин во время ввода проекта в эксплуатацию заявил по видеосвязи, что строители успешно выполнили свои задачи, обеспечили необходимые темпы и качество строительства. По словам президента, проект реализуется с учетом современных экологических стандартов и требований к сбережению уникальной арктической природы. Новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.