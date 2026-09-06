Во Франции из-за жары может прекратиться производство некоторых видов сыра

Засуха вынудила производителей переключиться на сыр Cantal, к которому применяются более мягкие требования – его можно производить круглый год. Глава местных сыроделов Лоран Лурс заявил, что его группа не стала запрашивать послабления для производства сыра Салер, так как снижение доли пастбищной травы ниже 50% все равно не позволило бы продукту носить это имя. Производители других специальных сыров, включая Бофор, Конте и Абонданс, запросили у регулятора временное послабление правил из-за нехватки травы, однако процесс может занять годы, отмечает телеканал.