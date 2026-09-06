Во Франции из-за жары может прекратиться производство некоторых видов сыра
Изменение климата ставит под удар производство некоторых из самых известных французских сыров: этим летом более 75% производителей Салер, одного из 47 сыров с защищенным наименованием, были вынуждены приостановить работу из-за аномальной жары и засухи, сообщает CNN.
Салер производят в департаменте Канталь, где коровы пасутся на высоте 800–1500 м над уровнем моря, однако строгие правила ограничивают рацион животных (не более 25% сухих кормов) и сезон производства (с 15 апреля по 15 ноября).
Засуха вынудила производителей переключиться на сыр Cantal, к которому применяются более мягкие требования – его можно производить круглый год. Глава местных сыроделов Лоран Лурс заявил, что его группа не стала запрашивать послабления для производства сыра Салер, так как снижение доли пастбищной травы ниже 50% все равно не позволило бы продукту носить это имя. Производители других специальных сыров, включая Бофор, Конте и Абонданс, запросили у регулятора временное послабление правил из-за нехватки травы, однако процесс может занять годы, отмечает телеканал.
Согласно исследованию Национального института агрономических исследований Франции (INRAE), сыр из молока коров, питавшихся преимущественно травой, содержит больше полезных жирных кислот и превосходит по вкусу, аромату и текстуре продукт из молока животных с ограниченным выпасом. Из-за жары у коров снизились удои на 10%, а производство Салер упало с 1500 т в начале 2010-х до 1000 т.
Одна из производительниц, Стефани Гардес, потеряла в прошлом году 20 000 евро, а в этом сезоне ожидает худший финансовый год за девять лет работы. Сырный эксперт Кристиан Жанье считает, что изменения будут заметны не для всех потребителей, но сам процесс стандартизации уже ведет к снижению числа по-настоящему выдающихся сыров.