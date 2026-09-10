Мантуров поручил сократить сроки ремонта НПЗ и помочь строительству их защиты

«Федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению объектовой защиты. То же самое касается вопросов восстановления пострадавших заводов. При этом мы должны смотреть шире работы отдельных НПЗ. От надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и в целом функционирование экономики», – сказал он.