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Главная / Бизнес /

Мантуров поручил сократить сроки ремонта НПЗ и помочь строительству их защиты

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики поручил максимально содействовать построению объектов защиты топливной инфраструктуры. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению объектовой защиты. То же самое касается вопросов восстановления пострадавших заводов. При этом мы должны смотреть шире работы отдельных НПЗ. От надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и в целом функционирование экономики», – сказал он.

Мантуров призвал уделить особое внимание дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, сокращению сроков ремонта и восстановления НПЗ. Вице-премьер также обратил внимание на необходимость завершить работы по цифровому мониторингу топливного баланса. Данная мера позволит оценить реальную потребность регионов в топливе.

23 августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России постоянно идет работа по усилению защищенности нефтеперерабатывающих предприятий. 8 сентября он поручил Минэнерго и ФАС проработать соглашения между независимыми АЗС и НПЗ. Мера направлена на регулирование цен на топливо.

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