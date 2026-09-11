Canpack объявила о полном выходе из России
Польский производитель алюминиевых банок Canpack (владелец завода «Кэн-пак») объявил о полном выходе из бизнеса в России через продажу оставшихся номинальных долей в своих бывших российских подразделениях стороннему покупателю. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В Canpack отметили, что после передачи деятельности компании под внешнее управление она «утратила весь финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими предприятиями, активами и персоналом». При этом некоторые дочерние компании Canpack остались номинальными акционерами российских предприятий. Компания выделила свои бывшие российские подразделения в отдельную группу, классифицировала их как прекратившие операционную деятельность и зафиксировала финансовые потери в размере $354,7 млн. Потери подсчитаны в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. В Canpack подчеркнули, что эта сумма «намного ниже нашей оценки справедливой рыночной стоимости на тот момент».
Впоследствии производитель через свои дочерние компании заключил соглашение о продаже этих пакетов акций стороннему покупателю за $122 млн. 10 сентября 2026 г., после получения всех необходимых разрешений от госорганов и регулирующих инстанций, сделка была завершена. Отмечается, что убытки, ранее зафиксированные Canpack, будут частично компенсированы. Компания прекратит свою деятельность в России, а ее бывшие российские подразделения перестанут работать под ее названием или брендом.
В январе 2026 г. президент России Владимир Путин передал активы Canpack во временное управление компании «Стальэлемент». По информации «Ведомостей», перевод под временное управление был связан с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины. В марте новый гендиректор ООО «Кэн-пак завод упаковки» Владислав Демидов сообщил «Ведомостям» о планах открыть филиал в Крыму. Речь шла об инвестиционном проекте объемом вложений 1,5–2 млрд руб.