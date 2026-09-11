Canpack объявила о полном выходе из России

В Canpack отметили, что после передачи деятельности компании под внешнее управление она «утратила весь финансовый, операционный и управленческий контроль над своими российскими предприятиями, активами и персоналом». При этом некоторые дочерние компании Canpack остались номинальными акционерами российских предприятий. Компания выделила свои бывшие российские подразделения в отдельную группу, классифицировала их как прекратившие операционную деятельность и зафиксировала финансовые потери в размере $354,7 млн. Потери подсчитаны в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. В Canpack подчеркнули, что эта сумма «намного ниже нашей оценки справедливой рыночной стоимости на тот момент».