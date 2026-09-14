13 сентября Лихачев сообщил о двух погибших военных в результате атаки ВСУ на бензовозы. По его словам, «большое количество военных» получили ранения. Глава «Росатома» заявил, что киевские организаторы знали, что речь идет именно о доставке топлива и что оно необходимо ЗАЭС. Особенно с учетом того, что в августе – сентябре почти три недели станция оставалась без внешнего электроснабжения и работала исключительно на дизелях из-за провокаций Киева. Лихачев подчеркнул, что эту ситуацию можно понимать только однозначно: Украина откровенно встала на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе.