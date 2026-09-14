Лихачев обсудил с Гросси безопасность Запорожской АЭС

Лихачев обсудил с Гросси безопасность Запорожской АЭСГлава «Росатома» рассказал об атаках ВСУ и жертвах среди мирных граждан
Глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуацию в Энергодаре, сообщили в госкорпорации.
Лихачев заявил, что с конца апреля ситуация на станции и в городе-спутнике резко обострилась из-за продолжающихся атак ВСУ. По его словам, за последние четыре с половиной месяца по ЗАЭС и Энергодару было нанесено более 750 ударов дронами и артиллерией. С начала эскалации погибли 20 человек, включая девять сотрудников станции, еще более 100 получили ранения.
Отдельно глава «Росатома» сообщил Гросси об ударах по бензовозам, доставлявшим на ЗАЭС дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. В результате атак были человеческие жертвы. Гросси, как отмечается, готов проработать варианты содействия МАГАТЭ при проведении подобных операций.
Лихачев также заявил, что Москва ожидает от секретариата МАГАТЭ не только фиксации ударов, но и указания конкретных ответственных за них. Гросси подтвердил готовность агентства и лично продолжать взаимодействие с Россией по вопросам безопасности ЗАЭС. Стороны договорились сохранять плотный контакт, в том числе по телефону.
13 сентября Лихачев сообщил о двух погибших военных в результате атаки ВСУ на бензовозы. По его словам, «большое количество военных» получили ранения. Глава «Росатома» заявил, что киевские организаторы знали, что речь идет именно о доставке топлива и что оно необходимо ЗАЭС. Особенно с учетом того, что в августе – сентябре почти три недели станция оставалась без внешнего электроснабжения и работала исключительно на дизелях из-за провокаций Киева. Лихачев подчеркнул, что эту ситуацию можно понимать только однозначно: Украина откровенно встала на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе.
27 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МАГАТЭ принять меры в отношении Украины из-за атак БПЛА на ЗАЭС.