Патрушев: Россия обеспечивает каждую пятую экспортную тонну пшеницы в мире

По его словам, Россия также входит в число лидеров по поставкам подсолнечного и рапсового масел. В некоторых государствах доля российского импорта достигает 100%. Патрушев отметил, что в прошлом году экспорт удобрений, семян, ветеринарных вакцин и биотехнологической продукции превысил $16 млрд.