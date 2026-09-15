Патрушев: Россия обеспечивает каждую пятую экспортную тонну пшеницы в мире
Каждая пятая экспортная тонна пшеницы на мировом рынке имеет российское происхождение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на лекции марафона «Знание. Первые» на полях Международного фестиваля молодежи.
По его словам, Россия также входит в число лидеров по поставкам подсолнечного и рапсового масел. В некоторых государствах доля российского импорта достигает 100%. Патрушев отметил, что в прошлом году экспорт удобрений, семян, ветеринарных вакцин и биотехнологической продукции превысил $16 млрд.
«Наш аграрный экспорт в последние годы составляет порядка 100 млн т, а его объем в деньгах превышает $40 млрд», – заявил Патрушев.
Вице-премьер подчеркнул, что в ближайшие годы рост мирового сельского хозяйства будет во многом связан с повышением урожайности. Для этого Россия развивает новые сорта, удобрения, средства защиты растений и современные корма.
16 июля руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин сообщил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия 2026 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $20 млрд.
В 2025 г. экспорт продукции АПК России составил $41,6. В пятерку лидеров по экспорту вошли Москва, Ростовская и Московская области, а также Краснодарский и Приморский края.