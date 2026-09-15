Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,02-0,9%RGBI112,84-0,25%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RGBITR769,97-0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Патрушев: Россия обеспечивает каждую пятую экспортную тонну пшеницы в мире

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

Каждая пятая экспортная тонна пшеницы на мировом рынке имеет российское происхождение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на лекции марафона «Знание. Первые» на полях Международного фестиваля молодежи.

По его словам, Россия также входит в число лидеров по поставкам подсолнечного и рапсового масел. В некоторых государствах доля российского импорта достигает 100%. Патрушев отметил, что в прошлом году экспорт удобрений, семян, ветеринарных вакцин и биотехнологической продукции превысил $16 млрд.

«Наш аграрный экспорт в последние годы составляет порядка 100 млн т, а его объем в деньгах превышает $40 млрд», – заявил Патрушев.

Вице-премьер подчеркнул, что в ближайшие годы рост мирового сельского хозяйства будет во многом связан с повышением урожайности. Для этого Россия развивает новые сорта, удобрения, средства защиты растений и современные корма.

16 июля руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин сообщил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам первого полугодия 2026 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $20 млрд.

В 2025 г. экспорт продукции АПК России составил $41,6. В пятерку лидеров по экспорту вошли Москва, Ростовская и Московская области, а также Краснодарский и Приморский края.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её