Ограничения в аэропортах Москвы привели к отменам и задержкам рейсов
Из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в московских аэропортах авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание. Как сообщили в «Победе», рейсы были или перенесены, или отменены. Аналогичные меры применил и «Аэрофлот».
Как уточнили в компании, часть рейсов, прибывающих в «Шереметьево», направили на запасные аэродромы. Они отправятся в пункт назначения разрешат после снятия ограничений.
Более 10 бортов, летевшие во Внуково, ушли на запасные аэродромы, сообщили в воздушной гавани. Они также смогут продолжить путь после снятия ограничений и дозаправки.
Как сообщала Росавиация, ночью в целях безопасности ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево». В 09:01 мск их сняли.
Минувшей ночью Ленинский городской округ Московской области подвергся атаке украинских беспилотников. В результате падения дронов и их обломков повреждены жилые дома в Молоково, Мильково и Андреевском. По предварительным данным, в больницах находятся пять человек.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву. С 19 сентября на всех рубежах сбили более 1600 БПЛА, 450 – на подлете к Москве.