Ограничения в аэропортах Москвы привели к отменам и задержкам рейсов

Из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в московских аэропортах авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание. Как сообщили в «Победе», рейсы были или перенесены, или отменены. Аналогичные меры применил и «Аэрофлот».