Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,33+1,67%RGBI112,98+0,25%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 262,13-0,7%RGBITR772,32+0,34%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ограничения в аэропортах Москвы привели к отменам и задержкам рейсов

Ася Султанова

Из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в московских аэропортах авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание. Как сообщили в «Победе», рейсы были или перенесены, или отменены. Аналогичные меры применил и «Аэрофлот».

Как уточнили в компании, часть рейсов, прибывающих в «Шереметьево», направили на запасные аэродромы. Они отправятся в пункт назначения разрешат после снятия ограничений.

Более 10 бортов, летевшие во Внуково, ушли на запасные аэродромы, сообщили в воздушной гавани. Они также смогут продолжить путь после снятия ограничений и дозаправки.

Как сообщала Росавиация, ночью в целях безопасности ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево». В 09:01 мск их сняли.

Минувшей ночью Ленинский городской округ Московской области подвергся атаке украинских беспилотников. В результате падения дронов и их обломков повреждены жилые дома в Молоково, Мильково и Андреевском. По предварительным данным, в больницах находятся пять человек.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву. С 19 сентября на всех рубежах сбили более 1600 БПЛА, 450 – на подлете к Москве.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте