АТОР попросила Мальдивы отменить налог на маржу российских туроператоров

18 сентября в АТОР сообщили, что ставка GST составляет 17%, однако новый налог не означает автоматического роста стоимости туров на эту величину. Для туроператора-перепродавца налог рассчитывается с разницы между суммой, полученной от туриста, и стоимостью туристического продукта, приобретенного у зарегистрированного в системе GST поставщика. Налог в размере 17% выделяется из этой разницы. Наличие местной принимающей компании (DMC) само по себе не освобождает российского туроператора от регистрации. Если DMC продает ему размещение, питание и трансферы, а российская компания перепродает их туристу, она также считается поставщиком туристического продукта.