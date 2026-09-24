АТОР попросила Мальдивы отменить налог на маржу российских туроператоров
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила обращение в министерство туризма и авиации Мальдивской Республики из-за изменений налогового законодательства, которые затронут иностранных поставщиков туристических услуг. Об этом сообщили в ассоциации, передает ТАСС.
С 1 октября мальдивский налог на товары и услуги (GST) по ставке 17% будет распространяться в том числе на компании, не имеющие места деятельности на территории страны. По оценке АТОР, новый механизм фактически приведет к налогообложению маржи российских туроператоров, которые уже уплачивают налоги в России. Ассоциация считает такую конструкцию неприемлемой.
Российские туроператоры приобретают услуги мальдивских отелей по цене, включающей местные налоги, тогда как их маржа формируется в России. В АТОР отметили, что дополнительное налогообложение этой части дохода создает фактически двойную налоговую нагрузку. Для проверки маржи мальдивским налоговым органам также потребовался бы доступ к российской финансовой отчетности, договорам и расчетам, которые регулируются законодательством РФ.
АТОР призвала правительство Мальдив исключить маржу российских туроператоров из-под действия нового механизма и приостановить соответствующие требования до урегулирования вопроса. По мнению ассоциации, новые правила могут снизить конкурентоспособность мальдивского направления и привести к сокращению турпотока. Отдельное обращение направлено министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой провести консультации с мальдивской стороной.
18 сентября в АТОР сообщили, что ставка GST составляет 17%, однако новый налог не означает автоматического роста стоимости туров на эту величину. Для туроператора-перепродавца налог рассчитывается с разницы между суммой, полученной от туриста, и стоимостью туристического продукта, приобретенного у зарегистрированного в системе GST поставщика. Налог в размере 17% выделяется из этой разницы. Наличие местной принимающей компании (DMC) само по себе не освобождает российского туроператора от регистрации. Если DMC продает ему размещение, питание и трансферы, а российская компания перепродает их туристу, она также считается поставщиком туристического продукта.