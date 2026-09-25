Минфин предложил продлить нулевой НДПИ для «Ямал СПГ»

Президент РФ Владимир Путин осенью 2024 г. подписал закон, который обнуляет ставку НДПИ на добычу природного газа и газового конденсата из ачимовских и юрских продуктивных отложений на полуострове Ямал с 1 января 2028 г. Также отменяется налоговый вычет на газовый конденсат, направленный на производство ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов).