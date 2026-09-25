Минфин предложил продлить нулевой НДПИ для «Ямал СПГ»
Речь идет про соглашение о финансировании обязательств Камчатского края при реализации мероприятий по строительству объектов комплекса по регазификации СПГ в регионе, а также о развитии проектов по производству СПГ, аммиака или водорода.
В июле 2023 г. Госдума приняла закон о введении нулевой ставки НДПИ для новых проектов добычи газа на Ямале, необходимых для производства аммиака и водорода. Под новыми имелись в виду проекты, введенные с 2025 г.
Президент РФ Владимир Путин осенью 2024 г. подписал закон, который обнуляет ставку НДПИ на добычу природного газа и газового конденсата из ачимовских и юрских продуктивных отложений на полуострове Ямал с 1 января 2028 г. Также отменяется налоговый вычет на газовый конденсат, направленный на производство ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов).