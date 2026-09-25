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Минфин предложил продлить нулевой НДПИ для «Ямал СПГ»

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин России предложил продлить нулевой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газового завода «Ямал СПГ» в обмен на инвестсоглашение. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом поправок в Налоговый кодекс.

Речь идет про соглашение о финансировании обязательств Камчатского края при реализации мероприятий по строительству объектов комплекса по регазификации СПГ в регионе, а также о развитии проектов по производству СПГ, аммиака или водорода.

В июле 2023 г. Госдума приняла закон о введении нулевой ставки НДПИ для новых проектов добычи газа на Ямале, необходимых для производства аммиака и водорода. Под новыми имелись в виду проекты, введенные с 2025 г.

Президент РФ Владимир Путин осенью 2024 г. подписал закон, который обнуляет ставку НДПИ на добычу природного газа и газового конденсата из ачимовских и юрских продуктивных отложений на полуострове Ямал с 1 января 2028 г. Также отменяется налоговый вычет на газовый конденсат, направленный на производство ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов).

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