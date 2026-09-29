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Минсельхоз предложил перенести часть платежей за рыболовные участки

Первую выплату надо внести до 1 октября, сроки остальных могут сдвинуть
Елена Орехова
Unsplash
Unsplash

Срок внесения второго платежа по договорам пользования участками для добычи анадромных видов рыб предлагается перенести на 1 октября 2027 г., следует из проекта постановления правительства. Документ опубликован Минсельхозом на портале проектов нормативных правовых актов. 

Даты выплат третьего и четвертого платежей тоже предлагается отсрочить – до 1 октября 2028 г. и 1 октября 2029 г. Сейчас крайними датами являются 1 июня 2028 г. и 1 июня 2029 г.

Компании, занимающиеся этим промыслом, до 1 июня 2026 г. должны были перезаключить договоры на пользование участками на последующие 20 лет. Первый платеж по договорам надо внести до 1 октября 2026 г. Он не переносится.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в интервью «Ведомостям» оценивал величину первого платежа в 41,35 млрд руб. и выражал опасения, что из-за нехватки средств его могут не внести до 15% компаний.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал 4 сентября о том, что ведомство обсуждает перенос части платежей за предоставленные рыбопромысловые участки, чтобы снизить финансовую нагрузку на рыбаков после неудачной лососевой путины. По его словам, в текущем году планировалось оставить один платеж, а остальные – перенести на окончание путины 2027 г. – сентябрь или октябрь.

По данным ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 992 т лососевых, в 3,4 раза меньше, чем на ту же дату в нечетном прошлом году, и в 2,3 раза – чем в прошлом четном. По итогам этого года вылов по сравнению с 2025 г. может упасть примерно втрое, до 100 000–110 000 т, говорил 4 сентября Шестаков.

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