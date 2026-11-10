Positive Technologies увеличила отгрузки на 54% за девять месяцев

Количество новых клиентов выросло на 24%, сделок в крупном корпоративном сегменте – на 37%, в среднем и малом бизнесе – на 92%. Инвестиции в R&D увеличились на 14% до 7,9 млрд руб. Показатель EBITDAС улучшился на 92%, чистый управленческий убыток сократился с 8,8 до 2,1 млрд руб. В августе компания разместила облигации на 5 млрд руб. и к концу I квартала 2027 г. стремится к нулевому чистому долгу.