Positive Technologies увеличила отгрузки на 54% за девять месяцев
Объем отгрузок Positive Technologies за девять месяцев 2026 г. вырос на 54% год к году до 18,3 млрд руб. В III квартале рост составил 68% в годовом выражении, следует из промежуточной отчетности компании.
Расходы Positive Technologies сократились на 4%, а долговая нагрузка снизилась в 3,3 раза – до 0,76x против 2,56x годом ранее.
Менеджмент подтверждает годовой прогноз по отгрузкам в диапазоне 40–45 млрд руб. при удержании расходов на уровне прошлого года. Директор центра продаж и развития бизнеса Positive Technologies в РФ Владимир Клявин отметил рост спроса во всех сегментах и пик бизнес-активности в IV квартале. Основной вклад в объем отгрузок внесли флагманские продукты компании: Max Patrol SIEM, PT NGFW, PT Network Attack Discovery, Max Patrol VM и PT Application Firewall.
Количество новых клиентов выросло на 24%, сделок в крупном корпоративном сегменте – на 37%, в среднем и малом бизнесе – на 92%. Инвестиции в R&D увеличились на 14% до 7,9 млрд руб. Показатель EBITDAС улучшился на 92%, чистый управленческий убыток сократился с 8,8 до 2,1 млрд руб. В августе компания разместила облигации на 5 млрд руб. и к концу I квартала 2027 г. стремится к нулевому чистому долгу.
15 октября представитель Positive Technologies сообщил «Ведомостям», что компания перевела обработку киберинцидентов на новый каскад ИИ-моделей MaxPatrol O2, который закрывает 68% киберинцидентов за 15–20 секунд. Positive Technologies отметила, что в остальных случаях ИИ-агент анализирует инциденты и менее чем за 15 минут передает специалистам центра мониторинга (SOC) заключение с объяснением.