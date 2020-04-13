Как спастись от выгорания при работе из дома

Придерживаться рамок «с 9 до 17» на практике может быть нереально. Сотрудникам важно найти наиболее действенный баланс времени для себя лично. Нужно также с пониманием относиться к тому, что остальные могут работать по другому графику, не совпадающему с вашим. Для кого-то активные интервалы могут приходиться на время сна ребенка. Другим удобнее заниматься профессиональными задачами, когда жена готовит ужин. С детьми или без детей можно целенаправленно формировать бюджет рабочего времени, устанавливая в почте на определенные интервалы дня автоматическое уведомление о вашем временном отсутствии, чтобы спокойно сосредоточиться на работе. Или можно настроить автоответ о том, что иногда вы будете менее оперативно реагировать на сообщения. Это поможет снизить ожидания для себя и других.