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Как увеличить долю везения в карьере

Многим высшим руководителям достичь успеха помогли не только труд и способности, но и доля везения. Но везение можно культивировать
Кристиан Буш
Варвара Гранкова

Всем желающим сделать карьеру приходится действовать в условиях максимальной неопределенности. Чтобы добиваться успеха, им нужно быть готовыми к непредвиденному и получать положительный результат за счет способности делать глубокие выводы из случайных наблюдений. Другими словами, им важно развивать интуитивную прозорливость (серендипность) – способность не упустить счастливый случай и использовать незапланированное благоприятное стечение обстоятельств.

Как культивировать продуманное везение? Попробуйте расставлять «крючки» и закладывать «мины». Эти две техники помогут в любой момент привлечь себе на помощь силу интуитивной прозорливости. Вот как их можно применять.

Расставляем «крючки»

«Крючки» нужны, чтобы обратить на себя внимание окружающих и выяснить, чем они могут быть интересны для вас. Сначала нужно определить зацепки для разговора в парке или в Zoom – чтобы ухватить потенциальные пересечения. Например, на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» – предприниматель говорит примерно следующее: «Моя главная страсть – помогать людям налаживать контакты, сейчас я занят в образовательном секторе, в последнее время стал задумываться о философии, а моя настоящая любовь – игра на фортепиано». В этом ответе четыре «крючка»: увлечение (соединять людей), профессиональная принадлежность (образование), интерес (философия) и любимое занятие в свободное время (игра на фортепиано). Если бы он ответил просто: «Я работаю в образовании», – у собеседников практически не было бы возможности совместить это со своим опытом. Зато, установив несколько «крючков», он с большей вероятностью создает ситуацию, в которой в ответ может прозвучать что-то вроде: «Какое совпадение! Я подумываю создать компанию, специализирующуюся на установлении контактов и связей. Давайте это обсудим!» Когда есть за что зацепиться, окружающим проще обнаружить и определить то, что перекликается с их жизнью или поиском, и появляется больше шансов случайно отыскать что-то ценное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных