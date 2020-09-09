Как увеличить долю везения в карьере

«Крючки» нужны, чтобы обратить на себя внимание окружающих и выяснить, чем они могут быть интересны для вас. Сначала нужно определить зацепки для разговора в парке или в Zoom – чтобы ухватить потенциальные пересечения. Например, на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» – предприниматель говорит примерно следующее: «Моя главная страсть – помогать людям налаживать контакты, сейчас я занят в образовательном секторе, в последнее время стал задумываться о философии, а моя настоящая любовь – игра на фортепиано». В этом ответе четыре «крючка»: увлечение (соединять людей), профессиональная принадлежность (образование), интерес (философия) и любимое занятие в свободное время (игра на фортепиано). Если бы он ответил просто: «Я работаю в образовании», – у собеседников практически не было бы возможности совместить это со своим опытом. Зато, установив несколько «крючков», он с большей вероятностью создает ситуацию, в которой в ответ может прозвучать что-то вроде: «Какое совпадение! Я подумываю создать компанию, специализирующуюся на установлении контактов и связей. Давайте это обсудим!» Когда есть за что зацепиться, окружающим проще обнаружить и определить то, что перекликается с их жизнью или поиском, и появляется больше шансов случайно отыскать что-то ценное.