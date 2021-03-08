Какая обратная связь мешает женской карьере

Сравнительно несложно выявить гендерные различия в замечаниях по результатам работы, поскольку во многом эти замечания касаются количественных показателей. В то же время обратная связь с указаниями, что сотруднику лучше изменить и как развивать свои лидерские качества, – это изначально качественная информация, и анализировать ее намного сложнее.