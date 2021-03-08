Какая обратная связь мешает женской карьере

Какая обратная связь мешает женской карьереЖенщинам по-прежнему труднее добиваться высших должностей, нежели мужчинам. Одно из важнейших гендерных препятствий для карьерного роста – различия в получении развивающей обратной связи
Мы оценили гендерные различия по выборке обратной связи, предоставленной в свободной форме анонимно 146 руководителям среднего звена их коллегами и начальством (1000 человек) по программам развития лидерских качеств. Помимо этого мы попросили участников эксперимента количественно оценить результаты работы каждого из оцениваемых руководителей, чтобы учесть объективные различия в их показателях.
Мы обнаружили четыре важнейших несоответствия в формулировании рекомендаций, которые получали руководители мужского и женского пола.
Методика
Сравнительно несложно выявить гендерные различия в замечаниях по результатам работы, поскольку во многом эти замечания касаются количественных показателей. В то же время обратная связь с указаниями, что сотруднику лучше изменить и как развивать свои лидерские качества, – это изначально качественная информация, и анализировать ее намного сложнее.