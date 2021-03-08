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Какая обратная связь мешает женской карьере

Женщинам по-прежнему труднее добиваться высших должностей, нежели мужчинам. Одно из важнейших гендерных препятствий для карьерного роста – различия в получении развивающей обратной связи
Елена Долдор Мадлен Уайатт Джо Сильвестр
Варвара Гранкова

Мы оценили гендерные различия по выборке обратной связи, предоставленной в свободной форме анонимно 146 руководителям среднего звена их коллегами и начальством (1000 человек) по программам развития лидерских качеств. Помимо этого мы попросили участников эксперимента количественно оценить результаты работы каждого из оцениваемых руководителей, чтобы учесть объективные различия в их показателях.

Мы обнаружили четыре важнейших несоответствия в формулировании рекомендаций, которые получали руководители мужского и женского пола.

Методика

Сравнительно несложно выявить гендерные различия в замечаниях по результатам работы, поскольку во многом эти замечания касаются количественных показателей. В то же время обратная связь с указаниями, что сотруднику лучше изменить и как развивать свои лидерские качества, – это изначально качественная информация, и анализировать ее намного сложнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных