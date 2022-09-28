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Представители компаний стали активно интересоваться постановкой сотрудников на воинский учет

Прежде вели его только 20% российских компаний, говорят эксперты
Екатерина Каляпина Валерия Мишина
Любые работодатели (кроме физических лиц, включая ИП) обязаны вести воинский учет, что закреплено в законах «Об обороне», «О воинской обязанности», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и ряде подзаконных нормативных актов / Роман Пименов / PhotoXPress

Не более 20% российских компаний ведут воинский учет сотрудников, следует из анализа юридической фирмы BLS, с которым ознакомились «Ведомости». «В остальных [компаниях] его или нет совсем, или есть какие-то неактуальные или разрозненные документы», – рассказала «Ведомостям» управляющий партнер BLS Елена Кожемякина.

Отсутствие интереса к теме ведения воинского учета до начала частичной мобилизации 21 сентября подтвердила «Ведомостям» и руководитель службы правового консалтинга компании «Гарант» Татьяна Тюфтина. «За разъяснениями по вопросам о ведении воинского учета в организациях к нам обращались менее 40 раз», – рассказала она, отметив, что за 15 лет компания предоставила более 130 000 консультаций представителям бизнеса и организациям бюджетной сферы. В пресс-службе «Гаранта» «Ведомостям» сообщили, что количество обращений за последние шесть дней возросло на 20% и составило почти 7000: «Из них 30% так или иначе связаны с темой частичной мобилизации, ответственности работодателя, воинского учета, военно-учетных специальностей. Пользователи интересовались призывом на воинскую службу, процедурой вручения повесток, кому может быть предоставлена отсрочка и т. п.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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