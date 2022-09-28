Представители компаний стали активно интересоваться постановкой сотрудников на воинский учет

Отсутствие интереса к теме ведения воинского учета до начала частичной мобилизации 21 сентября подтвердила «Ведомостям» и руководитель службы правового консалтинга компании «Гарант» Татьяна Тюфтина. «За разъяснениями по вопросам о ведении воинского учета в организациях к нам обращались менее 40 раз», – рассказала она, отметив, что за 15 лет компания предоставила более 130 000 консультаций представителям бизнеса и организациям бюджетной сферы. В пресс-службе «Гаранта» «Ведомостям» сообщили, что количество обращений за последние шесть дней возросло на 20% и составило почти 7000: «Из них 30% так или иначе связаны с темой частичной мобилизации, ответственности работодателя, воинского учета, военно-учетных специальностей. Пользователи интересовались призывом на воинскую службу, процедурой вручения повесток, кому может быть предоставлена отсрочка и т. п.».