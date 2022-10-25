Российские научные центры смогут осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета

Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина отметила, что научным центрам, в частности, все равно придется проходить через процесс лицензирования и аккредитации, «предъявить кадры, помещения, оснащение»: «А аккредитацию они [научные] центры смогут получить только через три года после первого выпуска, а до этого диплом государственного образца выдать не могут». При этом, по ее словам, сейчас научные центры могут обучать в рамках сетевого партнерства с университетами. Она напомнила, в частности, о системе «Физтеха», которая предусматривает участие в образовательном процессе действующих научных работников, а также обучение студентов на базе научных центров в рамках программ вуза. «Но в целом инициатива неплохая», – считает она.