Российские научные центры смогут осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета

Российские научные центры смогут осуществлять образовательную деятельность по программам специалитетаЗадача этой инициативы – интеграция науки, образования и рынка труда
Дать право российским научным центрам осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета предлагают председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко и председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Соответствующий законопроект они внесли в Госдуму вечером 24 октября.
Изменения предлагаются в ст. 31 закона об образовании в РФ («организации, осуществляющие обучение»). Сейчас, согласно п. 2 этой статьи, научные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, программам ординатуры, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. Новым пунктом – 2.1 – предлагается дать научным организациям возможность обучать и по программам специалитета. В законопроекте сразу же отмечается, что право реализации программ специалитета после вступления в силу новой статьи возникает у Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова (находится в ведении Минздрава).
С 2018 г. по поручению президента и постановлению правительства в Центре им. Алмазова уже проводится эксперимент по обучению по программе специалитета по специальности «Лечебное дело». Он начат для «обеспечения модернизации и инновационного развития системы подготовки медицинских специалистов на основе достижений фундаментальных и прикладных научных исследований» и в соответствии «с современными потребностями рынка труда». Сейчас в центре по этой программе обучаются 769 студентов. «Центр в 2021 г. вошел в международные рейтинги SCImago Institutions Rankings, занял достойное место в рейтинге Британского агентства Times Higher Education (The Impact Rankings 2021)», – говорится в документе, а в 2022 г. занял 51-е место в рейтинге лучших вузов России RAEX-100.
«В 2022 г. в рамках эксперимента в НМИЦ им. В. А. Алмазова состоялся пятый набор студентов на программы специалитета, – рассказал «Ведомостям» представитель Минздрава. – Эксперимент в настоящее время проходит успешно. Ключевыми моментами в организации учебного процесса в Центре Алмазова являются тесная интеграция науки и образования и раннее вовлечение обучающихся в клиническую практику».
Авторы проекта делают вывод, что «четырехлетний опыт реализации Центром [им. Алмазова] программы специалитета» подтверждает «необходимость предоставить в целом научным организациям возможность реализации программ специалитета». «Право реализации программ специалитета позволит [научным организациям] подготовить еще больше высококвалифицированных специалистов, которые необходимы в нынешних реалиях времени для технологического развития и модернизации экономики страны», – пишут авторы документа. Перечень научных организаций, где будут доступны форматы такого обучения, должен утверждаться правительством.
Доцент кафедры интегрированных коммуникаций Школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака отметил, что с советских времен в стране существует разделение на науку и образование, «чего на Западе давно нет». В России же, по его словам, примеров слияния науки и образования «единицы», например Высшая школа экономики. «Объединение одного и другого – это нормальная вещь, но есть вопросы к тому, как это будет реализовано, понадобится множество подзаконных актов», – сказал он «Ведомостям», отметив, что и указание на специалитет в проекте – это, вероятно, показатель возвращения «к советской традиции» получения высшего образования.
Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина отметила, что научным центрам, в частности, все равно придется проходить через процесс лицензирования и аккредитации, «предъявить кадры, помещения, оснащение»: «А аккредитацию они [научные] центры смогут получить только через три года после первого выпуска, а до этого диплом государственного образца выдать не могут». При этом, по ее словам, сейчас научные центры могут обучать в рамках сетевого партнерства с университетами. Она напомнила, в частности, о системе «Физтеха», которая предусматривает участие в образовательном процессе действующих научных работников, а также обучение студентов на базе научных центров в рамках программ вуза. «Но в целом инициатива неплохая», – считает она.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.