Неблагополучную молодежь зовут на работу

Сейчас, по данным Минтруда, в нем принимают участие 5200 молодых людей из 20 регионов России, в ноябре число участников увеличится еще на 1300 человек. Они смогут получить базовые специальности и устроиться на стартовые позиции в компании – партнеры проекта, под конкретные потребности которых разрабатываются программы обучения. Сейчас в проекте принимают участие 365 работодателей.