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Неблагополучную молодежь зовут на работу

Минтруд проводит эксперимент по переобучению и трудоустройству 6500 безработных
Елена Рожкова
Максим Богодвид / РИА Новости

Молодые россияне, которые после школы нигде не учатся и не работают, получили возможность приобрести новую специальность и найти работу в рамках экспериментального проекта Минтруда по карьерному сопровождению. До конца года участие в нем примут 6500 представителей «проблемной» молодежи

Минтруд и Агентство развития навыков и профессий (бывшая «Ворлдскиллс Россия») до конца года переобучат 6500 безработных молодых людей в рамках пилотного проекта по карьерному сопровождению молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. Он уточнил, что проект стартовал в июне 2022 г., когда вышло соответствующее постановление правительства, но первые месяцы ушли на отработку методологии, подбор наставников. С осени началась активная фаза реализации проекта.

Сейчас, по данным Минтруда, в нем принимают участие 5200 молодых людей из 20 регионов России, в ноябре число участников увеличится еще на 1300 человек. Они смогут получить базовые специальности и устроиться на стартовые позиции в компании – партнеры проекта, под конкретные потребности которых разрабатываются программы обучения. Сейчас в проекте принимают участие 365 работодателей.

На финансирование проекта до конца года заложено 650 млн руб. В эту сумму включены персональное сопровождение соискателя на протяжении 1,5 месяца, расходы на обучение и организацию профессиональных проб, оплата труда преподавателей, психологов и наставников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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