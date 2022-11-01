Неблагополучную молодежь зовут на работу

Неблагополучную молодежь зовут на работуМинтруд проводит эксперимент по переобучению и трудоустройству 6500 безработных
Молодые россияне, которые после школы нигде не учатся и не работают, получили возможность приобрести новую специальность и найти работу в рамках экспериментального проекта Минтруда по карьерному сопровождению. До конца года участие в нем примут 6500 представителей «проблемной» молодежи
Минтруд и Агентство развития навыков и профессий (бывшая «Ворлдскиллс Россия») до конца года переобучат 6500 безработных молодых людей в рамках пилотного проекта по карьерному сопровождению молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. Он уточнил, что проект стартовал в июне 2022 г., когда вышло соответствующее постановление правительства, но первые месяцы ушли на отработку методологии, подбор наставников. С осени началась активная фаза реализации проекта.
Сейчас, по данным Минтруда, в нем принимают участие 5200 молодых людей из 20 регионов России, в ноябре число участников увеличится еще на 1300 человек. Они смогут получить базовые специальности и устроиться на стартовые позиции в компании – партнеры проекта, под конкретные потребности которых разрабатываются программы обучения. Сейчас в проекте принимают участие 365 работодателей.
На финансирование проекта до конца года заложено 650 млн руб. В эту сумму включены персональное сопровождение соискателя на протяжении 1,5 месяца, расходы на обучение и организацию профессиональных проб, оплата труда преподавателей, психологов и наставников.