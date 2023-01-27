IT-специалистов на фоне дефицита кадров предложили искать среди геймеров

IT-специалистов на фоне дефицита кадров предложили искать среди геймеровУровень подготовки программистов будет перераспределяться в пользу СПО
Проблему острой нехватки кадров в IT-отрасли обсудили 26 января на круглом столе под председательством члена комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам Вадима Деньгина. Как заявлял в конце 2022 г. на правительственном часе в Госдуме министр цифрового развития Максут Шадаев, за год Россию покинуло около 100 000 IT-специалистов.
Несмотря на то что 80% уехавших продолжают работать на российские компании, дефицита кадров это не решает. В частности, по данным рекрутингового сервиса HeadHunter, до 2022 г. ежегодно на 49% увеличивалось количество вакансий DevOps-инженеров. Такой специалист с пятилетним опытом работы может рассчитывать на зарплату в районе 500 000 руб. Данных о таких вакансиях за 2022 г. пока нет, но, как заявили на круглом столе в СФ, потребность в DevOps-инженерах только усилилась.
Генеральный директор компании «Мобильное электронное образование» (МЭО) Александр Кондаков в ходе обсуждения предложил развивать отечественный киберспорт, чтобы выявлять перспективные кадры среди участников соревнований. Он напомнил, что, когда перед Великой Отечественной войной стояли задачи по подготовке кадров, связанных с трудом и обороной, появилась система БГТО («Будь готов к труду и обороне»). С учетом сегодняшних потребностей рынка начать, по его мнению, тоже можно с игры. «Если ставится вопрос о развитии киберспорта в России, то это может быть система соревнований, которая приводит к выявлению, поддержке и сопровождению команд, которые в том числе в дальнейшем будут серьезными специалистами в области разработки», – заявил гендиректор МЭО. По его мнению, «необходимо всячески поддержать развитие отечественных научных школ в области видеоигр, соответствующих движков и развитие видеоспорта как массовой системы выявления и поддержки кадров».