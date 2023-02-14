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Экс-партнер Baker McKenzie отсудил у фирмы полмиллиона долларов за незаконное увольнение

Юрист судился с компанией, ушедшей из России из-за спецоперации
Яна Суринская
Несмотря на то что суд удовлетворил иск, у стороны защиты остались вопросы к судебному расчету суммы компенсации / Денис Абрамов / Ведомости

Экс-топ-менеджеру московского офиса ушедшей из России международной юридической фирмы Baker McKenzie удалось отсудить компенсацию за незаконное увольнение. Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования бывшего партнера Baker McKenzie Игоря Макарова о признании его увольнения незаконным. В его пользу взыскали более 35 млн руб.

Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, представляющая интересы Макарова, подтвердила «Ведомостям», что решение по иску было вынесено 10 февраля. По ее словам, в исковом заявлении они требовали признать увольнение Макарова незаконным, а также взыскать с фирмы компенсации за вынужденный прогул, оплату неиспользованных дней отпуска за годы работы. «Суд частично удовлетворил требования Макарова, присудив беспрецедентно высокую сумму для трудовых споров в полмиллиона долларов», – отметила Иванова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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