Экс-партнер Baker McKenzie отсудил у фирмы полмиллиона долларов за незаконное увольнение

Экс-партнер Baker McKenzie отсудил у фирмы полмиллиона долларов за незаконное увольнениеЮрист судился с компанией, ушедшей из России из-за спецоперации
Экс-топ-менеджеру московского офиса ушедшей из России международной юридической фирмы Baker McKenzie удалось отсудить компенсацию за незаконное увольнение. Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования бывшего партнера Baker McKenzie Игоря Макарова о признании его увольнения незаконным. В его пользу взыскали более 35 млн руб.
Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, представляющая интересы Макарова, подтвердила «Ведомостям», что решение по иску было вынесено 10 февраля. По ее словам, в исковом заявлении они требовали признать увольнение Макарова незаконным, а также взыскать с фирмы компенсации за вынужденный прогул, оплату неиспользованных дней отпуска за годы работы. «Суд частично удовлетворил требования Макарова, присудив беспрецедентно высокую сумму для трудовых споров в полмиллиона долларов», – отметила Иванова.