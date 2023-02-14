Экс-партнер Baker McKenzie отсудил у фирмы полмиллиона долларов за незаконное увольнение

Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, представляющая интересы Макарова, подтвердила «Ведомостям», что решение по иску было вынесено 10 февраля. По ее словам, в исковом заявлении они требовали признать увольнение Макарова незаконным, а также взыскать с фирмы компенсации за вынужденный прогул, оплату неиспользованных дней отпуска за годы работы. «Суд частично удовлетворил требования Макарова, присудив беспрецедентно высокую сумму для трудовых споров в полмиллиона долларов», – отметила Иванова.