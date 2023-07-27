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Россияне по-прежнему считают самой престижной работу в сфере IT

Мнения по поводу второго места в рейтингах разделились
Антон Осипов
Freepik

С 20 по 25 июля Superjob опросила 1600 респондентов по всей России, и 18% из них назвали самой престижной работу программиста/IT-специалиста. На втором месте оказались врачи с 12% голосов – чаще всего упоминали стоматологов и хирургов. Замыкают тройку лидеров военнослужащие – 7%. Главным критерием престижности 57% опрошенных назвали высокий заработок, а 29% ориентировались на то, насколько уважаема в обществе профессия.

IT – это модно, об этой сфере постоянно пишут и говорят в средствах массовой информации, комментирует результаты опроса основатель и президент Superjob Алексей Захаров. Упоминание врачей тоже традиционно – люди с ними постоянно сталкиваются. Обычно вместе с докторами вспоминают учителей. Но во время пандемии СМИ были заполнены рассказами о героизме медиков, поэтому неудивительно, что престиж профессии пошел вверх. То же самое с военными, о которых сегодня немало говорят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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