Россияне по-прежнему считают самой престижной работу в сфере IT

IT – это модно, об этой сфере постоянно пишут и говорят в средствах массовой информации, комментирует результаты опроса основатель и президент Superjob Алексей Захаров. Упоминание врачей тоже традиционно – люди с ними постоянно сталкиваются. Обычно вместе с докторами вспоминают учителей. Но во время пандемии СМИ были заполнены рассказами о героизме медиков, поэтому неудивительно, что престиж профессии пошел вверх. То же самое с военными, о которых сегодня немало говорят.