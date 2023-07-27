Россияне по-прежнему считают самой престижной работу в сфере IT

Россияне по-прежнему считают самой престижной работу в сфере ITМнения по поводу второго места в рейтингах разделились
С 20 по 25 июля Superjob опросила 1600 респондентов по всей России, и 18% из них назвали самой престижной работу программиста/IT-специалиста. На втором месте оказались врачи с 12% голосов – чаще всего упоминали стоматологов и хирургов. Замыкают тройку лидеров военнослужащие – 7%. Главным критерием престижности 57% опрошенных назвали высокий заработок, а 29% ориентировались на то, насколько уважаема в обществе профессия.
IT – это модно, об этой сфере постоянно пишут и говорят в средствах массовой информации, комментирует результаты опроса основатель и президент Superjob Алексей Захаров. Упоминание врачей тоже традиционно – люди с ними постоянно сталкиваются. Обычно вместе с докторами вспоминают учителей. Но во время пандемии СМИ были заполнены рассказами о героизме медиков, поэтому неудивительно, что престиж профессии пошел вверх. То же самое с военными, о которых сегодня немало говорят.