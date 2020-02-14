Топов «Яндекса» не просто много, а очень много. Но вот беда – кроме фиксированного дохода они имеют опционы на акции «Яндекса», реализованные или нереализованные, то есть у них сотни тысяч долларов. Они не возражали перейти в промышленный холдинг, но при условии, что новый наниматель компенсирует им нереализованный опцион. Менеджеры по персоналу холдинга, в свою очередь, соглашались на требуемую зарплату в полтора миллиона, хотя и говорили, что это дороговато. Но сильно изумлялись, услышав про компенсацию в $300 000 (ровно столько запросил кандидат из «Яндекса», который сходил на собеседование и был готов получить оффер). HR-директор промышленного холдинга счел, что это слишком, и идея нанять топ-менеджера «Яндекса» умерла. Но история не закончилась.