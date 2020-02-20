Крупному онлайновому ритейлеру понадобился коммерческий директор. Один из кандидатов успешно прошел все этапы подбора и на финальном собеседовании получил предложение о работе (оффер). На текущей работе его вознаграждение не повышалось в течение полутора лет, поэтому он и стал подыскивать новое место. Ему предложили прибавку в 40%, чем кандидат был очень доволен. Его выход на работу казался делом решенным. Однако после получения оффера человек стал вести себя загадочно – не отвечал на звонки, отмалчивался, а незадолго до даты выхода на работу коротко написал, что принял решение остаться в прежней компании.