Рекрутеры в Москве зарабатывают в месяц от 50 000 до 5 млн руб., бывает, что и больше. Правда, столь много могут заработать только те, кто ищет топов с похожими доходами. Попасть в этот клуб очень сложно, нужно напрямую общаться с олигархами из первой сотни Forbes и их управляющими. Если вас зовут к этим людям на дни рождения, если вы можете набрать их на мобильный, то в рекрутменте вы можете прилично зарабатывать. Впрочем, скорее всего, и каким-то еще способом. Или вам это уже не нужно.