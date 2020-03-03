Что должен знать и уметь рекрутер
Специалистов по подбору персонала (рекрутеров) в стране немало – около 0,5% штатной численности частных компаний, т. е. около 150 000 человек. Кто эти люди и чем они заняты?
На рынке труда наблюдается большая информационная асимметрия между продавцами (работниками) и покупателями (работодателями). Рекрутеры работают для того, чтобы нанимателям и соискателям было легче найти друг друга. В России довольно эффективный рынок массового подбора кадров. Соотношение фонда оплаты труда и стоимости найма в России в разы лучше, чем в Великобритании. Зарплаты отличаются примерно в 5 раз, а стоимость найма – на порядок. Одна из причин – очень эффективные электронные площадки в России. Если цена размещения вакансии на популярном ресурсе в России – около 100 руб., то в Великобритании – сотни фунтов.
Существуют разные категории рекрутеров. Внутренние рекрутеры работают в той же компании, которая нанимает персонал, а агентские – в агентстве по подбору персонала. Одни занимаются массовыми специальностями, другие – подбором квалифицированных специалистов, третьи – подбором топ-менеджеров.
Рекрутеры, занятые массовым подбором (рабочими специальностями), зарабатывают мало, их деятельность более похожа на работу оператора контактного центра. Дальнейшая их судьба незавидна: сотни стартапов работают над созданием роботов-рекрутеров, технологий найма без участия рекрутеров и т. д. Нет сомнений, что работа рекрутеров массовых специальностей будет автоматизирована в течение следующих 10–20 лет. У рекрутеров, которые ищут квалифицированных исполнителей или топов, перспективы сохранить работу гораздо выше – при наличии нужных качеств.
Хороший рекрутер – прирожденный нетворкер, который не устает от общения и получает от него удовольствие. Его основной инструмент – не база данных, как у специалиста по массовому подбору, а сеть деловых контактов. Поэтому нетворкера заменить роботом невозможно.
Рекрутер должен быть, как вода, податливым и текучим. Твердые убеждения о том, как нужно нанимать людей, очень быстро вступают в противоречие с мнением клиента, который, разумеется, знает лучше. Спорить контрпродуктивно. Ведь клиент должен быть доволен работой рекрутера.
Столь же важно, чтобы рекрутер был психологически устойчив. У него очень широкий диапазон переживаний – от азарта и восторга до глубокой депрессии, когда, например, кандидат принял предложение клиента, но на новую работу не вышел, а виноват, естественно, рекрутер. Трудно не выгореть после многих лет работы в очень нервном режиме.
Наконец, все рекрутеры рано или поздно становятся циниками. По нашим наблюдениям, самые циничные люди из распространенных профессий – врачи и рекрутеры.
Еще для рекрутера важны харизма и артистизм, особенно при работе с топ-менеджерами.
На Западе хедхантеры, занимающиеся подбором гендиректоров и членов советов директоров, как правило, имеют солидный опыт работы в промышленности, это бывшие руководители крупных компаний. В России хедхантеры обычно не имеют опыта работы на производстве. Отсутствие реального опыта им восполняют артистизм, умение производить впечатление эксперта, самоуверенность, знание профессионального жаргона.
Рекрутеры в Москве зарабатывают в месяц от 50 000 до 5 млн руб., бывает, что и больше. Правда, столь много могут заработать только те, кто ищет топов с похожими доходами. Попасть в этот клуб очень сложно, нужно напрямую общаться с олигархами из первой сотни Forbes и их управляющими. Если вас зовут к этим людям на дни рождения, если вы можете набрать их на мобильный, то в рекрутменте вы можете прилично зарабатывать. Впрочем, скорее всего, и каким-то еще способом. Или вам это уже не нужно.
Рекрутмент – профессия для трудолюбивых и быстрых. Мало того, что нужно много работать в рабочее время, нужно еще и быть готовым встречаться на ранние завтраки и поздние ужины, координировать работу из отпуска и поздними вечерами. WhatsApp и Telegram – главные инструменты современного рекрутера.
Спрос на услуги рекрутмента связан с ростом экономики. Если экономика растет на 5% в год, то рекрутеров, по эмпирическим оценкам, нужно на 50% больше, чем при нулевой динамике, а если экономика падает на 5%, то половине рекрутеров приходится менять специальность. При сокращениях рекрутеры первыми идут под нож. Работа программиста, к примеру, намного стабильнее.
Но куда может уйти бывший рекрутер? Как правило, в HR, и это не самый интересный поворот в карьере. Иногда он становится топ-менеджером. Самый известный пример – назначение на должность главного исполнительного директора розничной сети X5 Retail Group Игоря Шехтермана, основателя компании «Росэксперт», проработавшего в ней 20 лет. Есть примеры переходов в финансы, в подразделения, отвечающие за соблюдение законов и нормативов (комплаенс), в продажи. Но все это скорее исключения из правила. Обычно успешные консультанты по подбору топ-менеджеров делают свой бутик и до глубокой старости ищут топов для узкого круга клиентов. Это очень хороший вариант бизнеса, основанного на образе жизни.