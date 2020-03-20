На совещании в пижаме: как организовать домашний офис
На удаленную работу переходит все больше компаний. Как организовать комфортный домашний офис, если в квартире не так много свободного места?
Свет. Хорошо, когда есть возможность работать рядом с окном. Если нет, попробуйте разнообразить домашние источники света (светильники, лампы и торшеры), чтобы освещение получилось многоуровневым. При этом один источник света должен быть общим, а другой – направленным именно в рабочую зону. Не располагайте источники света прямо над экраном или за ним, это создаст на экране компьютера блики.
Зоны и границы. Если позволяет пространство, лучше организовать дома несколько рабочих зон и перемещаться между ними в течение дня. Если нет возможности выделить отдельную комнату под кабинет, используйте подручные средства. Рабочую зону можно отделить от остальной комнаты с помощью книжного шкафа, стола, дивана, тумбочек, ширмы или цветной ленты-скотча на полу.
Не менее важно заранее договориться с членами семьи о том, как и когда вы работаете, чтобы рабочее время не смешивалось с домашними обязанностями или отдыхом.
Чтобы занять детей, пока вы работаете, нужно задействовать все, что есть в арсенале: достаньте старые игрушки и настольные игры, разрешите им где-то строить свой штаб или разобрать книжный шкаф, а потом сложить все обратно, дайте волю их фантазии – творчество и рисование способно увлечь детей надолго. Чтобы дети не дергали вас постоянно, можно поиграть в игру, отделив вашу рабочую зону желтой лентой, как в детективах, с надписями «Вход только для скучных» или «Не входить, идет опасный эксперимент!».
Меблировка рабочего места. Уберите все лишнее в сторону, чтобы не спотыкаться о ненужные сейчас бытовые предметы обстановки. Позаботьтесь о рабочем месте. Стул выберите тот, который будет поддерживать позвоночник (под поясницу можно подложить подушку). Монитор компьютера должен быть расположен на расстоянии вытянутой от головы руки, а его верхняя часть – на уровне глаз или чуть ниже.
Сократите количество мессенджеров, чтобы не отвлекаться, запретите себе просмотр ленты социальных сетей – если только это не связано с вашей работой.
Возможно, что вам больше подойдет нестандартное рабочее место: подушка на полу и тумбочка с компьютером перед ней, гладильная доска или широкий подоконник вместо стола. Экспериментируйте.
Обустраивая рабочий угол, подумайте о том, как придать ему немного уюта. Многих людей на продуктивный лад настраивают горшки с цветами, предметы из дерева, декоративные фонтаны.
Звуковой фон. Вам понадобится тихое место, где можно уединяться для звонков. В небольшой квартире это может быть любая комната. Важно договориться с домочадцами, что иногда вы будете уединяться, и попросить вас не тревожить. Помочь сконцентрироваться на работе могут наушники с шумоподавлением, а заглушить домашние шумы – запись офисных звуков.
При правильном обустройстве домашний офис станет для вас собственноручно созданным комфортным рабочим миром. Освоив искусство «рабочего хюгге», напомните себе о том, что, находясь вдали от коллег и начальства, как никогда важно наладить с ними коммуникацию.
Работа из дома часто приводит к большей нагрузке, чем в офисе: мы прекращаем делать перерывы на отдых, работаем дольше обычного, потому что привычных внешних раздражителей, которые на самом деле позволяют переключаться (рядом кто-то стучит по клавиатуре или звонит телефон, коллеги разговаривают), нет. Привычный стиль работы в офисе нужно попытаться воспроизвести в домашних условиях: каждый час делайте перерыв на кофе, мини-прогулку (хотя бы по вашей квартире) или зарядку, перекидывайтесь парой слов с домочадцами. Каждому нужно научиться отвлекаться самостоятельно без чьей-либо помощи и соблюдать график работы и отдыха. Положите рядом с рабочим местом то, что будет напоминать о необходимости сделать перерыв, например коврик для йоги или кубик Рубика.
Вынужденный переход на удаленную работу сегодня сделает ее новой нормой завтра. Вероятно, изменятся и требования к офисам: подход к организации рабочих пространств станет более гибким. Работая из дома, большинство из нас научится сознательно распределять свое время и по-новому строить коммуникации с коллегами, а руководители научатся оценивать эффективность по выполненным задачам, а не по тому, сколько времени человек провел в офисе.