Работа из дома часто приводит к большей нагрузке, чем в офисе: мы прекращаем делать перерывы на отдых, работаем дольше обычного, потому что привычных внешних раздражителей, которые на самом деле позволяют переключаться (рядом кто-то стучит по клавиатуре или звонит телефон, коллеги разговаривают), нет. Привычный стиль работы в офисе нужно попытаться воспроизвести в домашних условиях: каждый час делайте перерыв на кофе, мини-прогулку (хотя бы по вашей квартире) или зарядку, перекидывайтесь парой слов с домочадцами. Каждому нужно научиться отвлекаться самостоятельно без чьей-либо помощи и соблюдать график работы и отдыха. Положите рядом с рабочим местом то, что будет напоминать о необходимости сделать перерыв, например коврик для йоги или кубик Рубика.