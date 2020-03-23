Сотрудник просит, работодатель не позволяет. На практике часто происходит так, что сотрудник той или иной компании хочет работать из дома, а работодатель не соглашается. ТК не обязывает работодателей переводить работников тех или иных категорий на дистанционную работу по их просьбе. Но это условие может быть предусмотрено, например, в трудовом договоре с работником или коллективном договоре. Социально ориентированные компании часто включают в свои внутренние документы, например, пункт о возможности работать из дома во время карантина у ребенка-школьника. Ведь родитель дошкольника хотя бы может взять больничный на время карантина, а в случае с ребенком-школьником такое право закон не предусматривает. Если подобных положений во внутренних актах компании нет, заставить работодателя пойти на уступки нельзя – все будет зависеть только от способности сторон договориться и готовности компании войти в положение работника.