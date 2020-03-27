Конечно, удобнее, если есть отдельная комната для работы, которая на какие-то часы становится офисом и куда нельзя заходить просто так. Если таких возможностей нет, любое символическое обозначение рабочего пространства и рабочего времени будет в помощь. Возможно, маме стоит переодеться из домашней одежды в деловую ‒ и не только для коллег по ту сторону экрана, а для себя и своих родных. Так семье будет легче перестроиться на образ работающей, а не «домашней» мамы. При этом необходимо соблюдать оговоренные рамки и стараться не смешивать одну (рабочую) реальность с другой (домашней). То же ‒ и с другими потребностями близких.