Испытание несвободой
Мы все проживаем сейчас совершенно уникальную ситуацию. Сам факт эпидемии, ее масштаб, неопределенность информации и прогнозов, карантинные мероприятия – все это непростое испытание для нашей психики, поэтому важно прожить этот опыт как можно более бережно по отношению к себе и своим близким. Один из самых сложных вызовов ‒ вынужденное ограничение нашей жизни стенами дома и переход на работу из дома. Что изменилось для нас в психологическом плане на карантине по сравнению с нашей свободной жизнью до него?
Прежде всего изменились условия для удовлетворения наших потребностей. Привычные социокультурные формы, в рамках которых мы делали это прежде, стали недоступными. «В мирное время», до карантина, для того, чтобы полноценно работать, общаться, отдыхать, люди обустроили под свои запросы целые «миры». Офис, кафе, театры, церкви, музеи, фитнес-клубы, парки ‒ все эти пространства организованы так, чтобы мы максимально полно могли реализовывать там свои потребности, прожить маленькую автономную жизнь. Мы к этому привыкли и не задумываемся, насколько нашей психике легче включаться, когда для этого есть особое пространство и время.
Даже переход от одной деятельности к другой, развернутый в пространстве и времени, оказывается очень важным для перезагрузки нашей психики. Пока едем на работу или прогуливаемся после фитнеса домой, мы успеваем переключиться и настроиться на другую тему. Особым пространством жизни и самым главным ее измерением для большинства из нас является наш дом, где мы в буквальном смысле приходим в себя, восстанавливаемся после всех стрессов и с новыми силами отправляемся в жизненное путешествие. Что же происходит сейчас?
В условиях карантина наша многомерная реальность, обычно выплескивающаяся из дома в большой мир, схлопнулась в один сложный узел. Мы оказались перед очень важными задачами: реализовать то, что для нас важно, в границах своего дома и скоординировать собственные интересы с интересами родных. Необходимость дистанционной работы, забота о детях, поддержание быта на достойном уровне, удержание привычного градуса культурной и социальной жизни, усиленный контроль за здоровьем всех ‒ вот далеко не полный перечень задач, стоящих перед типичной семьей, живущей и работающей дома. Что тут важно понять и принять?
Прежде всего, принять, что сейчас не может быть так, как было до карантина. Признать, что ситуация и впрямь особенная. И не надо дразнить себя тем, как могло бы быть хорошо, не будь вируса и эпидемии. Подлинное принятие ситуации без оглядки на то, как могло бы быть, позволяет сэкономить энергию, не расходовать ее на отрицание и поставить перед собой вопрос: как оптимальным образом наладить жизнь в новых условиях?
Возвращаясь к нашим многообразным потребностям, неизбежно придется пересмотреть приоритеты наших забот. Что на самом деле сейчас важно, а от чего можно отказаться? Может, и не сразу, но постепенно новый уклад жизни заставит задуматься ‒ а так ли нужно нам держаться за прежние ориентиры и сценарии? Новая ситуация ставит перед нами задачи определения для себя новых смыслов, и, вполне возможно, многие наши привычные заботы могут показаться лишними по сравнению с главной ‒ благополучием и здоровьем родных людей.
Выбрав, что на самом деле сейчас для нас необходимо, оставив в своей жизни те дела, от которых нельзя отказаться, важно подобрать оптимальную форму для их реализации в новых условиях. Например, выделить пространство и время для работы из дома. Если в молодой семье мама раньше уходила на работу, но дома всецело принадлежала маленькому ребенку и мужу, то в новой ситуации она не сможет работать между делом, украдкой, оставаясь доступной для родных все время. Это быстро приведет к психическому истощению и плохо отразится на всей семейной обстановке. Именно поэтому важно очертить пространственные и временные границы для этой работы.
Конечно, удобнее, если есть отдельная комната для работы, которая на какие-то часы становится офисом и куда нельзя заходить просто так. Если таких возможностей нет, любое символическое обозначение рабочего пространства и рабочего времени будет в помощь. Возможно, маме стоит переодеться из домашней одежды в деловую ‒ и не только для коллег по ту сторону экрана, а для себя и своих родных. Так семье будет легче перестроиться на образ работающей, а не «домашней» мамы. При этом необходимо соблюдать оговоренные рамки и стараться не смешивать одну (рабочую) реальность с другой (домашней). То же ‒ и с другими потребностями близких.
Очень важно, чтобы новый уклад жизни был принят всеми членами семьи. Если вы условились, что ужины будут совместными, постарайтесь освободиться на это время и побыть вместе. Психологи знают, как полезно бывает для членов семьи меняться ролями и «ломать» привычные сценарии, чтобы реализовать себя по-новому. В том же примере с работающей мамой может оказаться, что, пока она работает, папа и малыш откроют для себя новую радость близкого общения, не опосредованного маминым контролем.
Безусловно, реальная жизнь менее гибка для изменений, чем наши идеальные модели. Важно понимать, что проблемы и конфликты неизбежно будут возникать, наша задача – уметь их выдерживать и конструктивно разрешать. Ведь именно конфликты и выявляют, что на самом деле важно каждому из нас. И да, в любой стрессовой ситуации нужно больше усилий, чтобы использовать конфликты как точку развития, а не разрушения.
Отдельно хочется сказать об очень важной сейчас, в условиях трансляции тревоги, потребности в утешении и позитиве. Это прежде всего касается взрослых, поскольку дети, особенно маленькие, лишь отражают состояние родителей. Да-да, именно взрослым надо сейчас справляться со своей тревогой и поддерживать в этом друг друга. Главные принципы просты: ограничивать негативную информацию, выбрать для себя необходимую меру контроля над карантинными мерами, гигиеной и здоровьем, сохранять полезные привычки и ритуалы.
Это общие хорошие рекомендации, но в реальности очень важно чутко настроиться на свои индивидуальные механизмы совладания с тревогой и поддерживать близких в их стратегиях. И пусть это будет «неправильный» способ успокоения ‒ например, уже ставший анекдотом ажиотаж вокруг туалетной бумаги, но если он добавляет чувство контроля над ситуацией, значит, не стоит им пренебрегать. В конце концов, те трудности, которые мы проживаем сейчас, могут стать бесценным опытом жизнестойкости в дальнейшем.