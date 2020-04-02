Что делать, если под угрозой работа и зарплата
Основное психологическое оружие кризиса – неизвестность, паника и хаос. Каждый из нас должен противопоставить ему четкую стратегию и план действий. Главное – берегите себя, постарайтесь не заболеть, а если заболели – обращайтесь за помощью и скорее выздоравливайте. Без этого пункта все последующие не имеют смысла.
За очень короткое время наш мир изменился до неузнаваемости. И сейчас самое главное – правильно настроить мозги, чтобы преодолеть шок, нежелание принимать ситуацию и начать действовать максимально эффективно. Вот шесть основных рекомендаций, как правильно расставить приоритеты и настроиться на стратегический подход.
1. Развивайте «антихрупкость». Это слово использовал Нассим Талеб, чтобы описать умение не просто оставаться невредимым при наступлении хаоса, но и становиться лучше и сильнее. Мы привыкли к тому миру, который был раньше, и он нам нравился. Но сейчас мир кардинально меняется – и на первое место выходит наша способность перестать мыслить так, как привыкли раньше, и адаптироваться к новым условиям. Важно оперативно и творчески пересмотреть формат практически всех наших поступков на работе и в личной жизни.
2. Учитывайте, что значимость всех решений выросла. Вес наших решений в кризис в несколько раз выше, чем в стабильное время; они намного сильнее влияют на наше будущее. Каждый неправильный поступок и даже просто ничегонеделание может отбросить нас сейчас намного дальше, а каждый правильный шаг дается нам с большим трудом, чем раньше.
3. Почувствуйте себя предпринимателем. Раньше мы все были вовлечены в определенный социальный уклад: работодатель, коллеги, клиенты, командная работа, офис, совещания, командировки, деловые и личные встречи и т.д. А сейчас значительная часть социальных связей перешла в онлайн, и мы вдруг оказались персонально намного более ответственными за то, что с нами будет происходить. Ответственными за наше профессиональное будущее, за доходы и финансовое благополучие, за благополучие родных и близких. Это чувство, хорошо знакомое предпринимателям.
Многие исследователи отмечали, что на рынке труда будущего именно сотрудник станет нести полную ответственность за свой профессиональный рост. Он будет сам выбирать и планировать карьеру; определять, какие новые знания и навыки необходимы, и находить способы их получить – то есть наемный работник в перспективе должен стать полноценным карьерным предпринимателем. Из-за коронавируса это будущее наступило прямо сейчас.
4. Постарайтесь стать эффективным переговорщиком. Во время кризиса роль умения проводить переговоры становится одной из ключевых. Рост экономики и расширение бизнеса больше не являются драйверами найма. Соискателям необходимо научиться продавать себя работодателю: выявлять его ключевые потребности, создавать высокую ценность для него, находить и предлагать новые идеи – и профессионально договариваться о лучших финансовых условиях. Наличие работы и размер вознаграждения теперь являются прямым результатом того, насколько вы хороший переговорщик.
Если вас, напротив, увольняют, тем более важно договориться о достойной компенсации, на которую вы будете жить полгода или год, пока не найдете новый источник дохода. Текущий кризис – практически идеальный аргумент для игры работодателя на понижение. «В сложившейся ситуации мы просто не можем предложить вам столько – вы же видите, что происходит на рынке». Не принимайте этот аргумент. Ваша ценность для бизнеса не упала пропорционально падению нефтяных цен и рубля.
5. Выберите стратегию поведения. В условиях неопределенности и повышенных рисков люди обычно руководствуются тремя стратегиями: пассивной, адаптивной и формирующей. При пассивной стратегии мы просто пережидаем кризисную ситуацию, не предпринимаем никаких действий и надеемся, что все закончится хорошо. При адаптивной – подстраиваемся под новую ситуацию. При формирующей — активно формируем будущее: ищем новые возможности, задаем цели и выбираем курс действий, приспосабливая к ним окружающую реальность.
Пассивная стратегия в кризис – сама опасная: мы полностью выпускаем из рук контроль над ситуацией. Намного эффективнее комбинация адаптивной и формирующей стратегий. Ведь кризис – это период не только повышенных рисков, но и новых возможностей.
6. Действуйте лишь в тех направлениях, где можете что-то изменить. Мы можем влиять лишь на обстоятельства, которые связаны непосредственно с нами, тогда как большая часть происходящего находится не в зоне нашего влияния: например, развитие эпидемии коронавируса в мире, экономический кризис и т.д. Сильные переживания на эту тему, ежедневное зависание в интернете и чтение десятков статей о ситуации в мире понапрасну отнимут много сил и времени и приведут к состоянию стресса или апатии. Сейчас особенно важно научиться фокусироваться на первом круге и предпринимать шаги, которые помогут изменить к лучшему вашу личную ситуацию.
О том, какие конкретные шаги надо предпринимать после того, как вы настроились на продуктивные действия, я расскажу в следующей статье.