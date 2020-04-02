6. Действуйте лишь в тех направлениях, где можете что-то изменить. Мы можем влиять лишь на обстоятельства, которые связаны непосредственно с нами, тогда как большая часть происходящего находится не в зоне нашего влияния: например, развитие эпидемии коронавируса в мире, экономический кризис и т.д. Сильные переживания на эту тему, ежедневное зависание в интернете и чтение десятков статей о ситуации в мире понапрасну отнимут много сил и времени и приведут к состоянию стресса или апатии. Сейчас особенно важно научиться фокусироваться на первом круге и предпринимать шаги, которые помогут изменить к лучшему вашу личную ситуацию.