Как правильно преодолеть четыре неизбежных этапа адаптации к кризисуИ почему опасно застрять на промежуточных ступенях
Психологическая адаптация к кризису подчиняется своим законам. Мы должны последовательно подниматься по четырем ступеням, не застряв ни на какой из промежуточных. Как этого избежать?
Первая ступень — шок. Это первая психологическая реакция, с которой каждому из нас пришлось столкнуться. Чтобы поверить в столь быстрое крушение привычного мира, требуется время. И в этот момент нами владеют две основные эмоции (их баланс зависит от характера человека): страх и агрессия. Боятся люди разного. Одни – заболеть и умереть. Другие боятся за жизнь пожилых родственников. Огромная доля людей боится нищеты и разрухи в стране, которая будет последствием экономического кризиса. Люди боятся остаться без работы, разориться, не выплатить долги. Кто-то опасается наступления периода тотального контроля со стороны государства. Столь же разнообразны и объекты агрессии: это могут быть соседи, не соблюдающие карантин, китайцы, с которых все началось, государство, которое не так и не тому помогает, ребенок, который не дает сосредоточиться на работе, и проч.
Шок неизбежен, поскольку все мы в глубине души верили в стабильность мира. Не могу не вспомнить разговор, который произошел у меня несколько лет назад с моими старшими детьми. Я обнаружил, что они свято верят, что внешние факторы в их жизни будут всегда благополучными. Я начал активно разубеждать их, говорить, что невозможно прожить жизнь, не пройдя серьезные внешние кризисы. И видел, что они мне не верят. А месяц назад я наблюдал, как они силились осознать, что все происходит всерьез.
В зависимости от здоровья психики шок может длиться дни, недели, месяцы. Огромный процент людей до сих пор пребывает в этом состоянии. Тем не менее психика способна на принятие, после которого страх и ярость спадают. И мы оказываемся на новой ступени.
Вторая ступень — уныние. Только кажется, что уныние легче страха; уныние – это тяжелейшее состояние разброда и шатания. Ты тяжело спишь, поздно встаешь, бестолку слоняешься по квартире, читаешь одни и те же новости, пытаешься сесть работать, не можешь, ругаешь себя за это, опять слоняешься, все больше и больше погружаясь в депрессию.
Для преодоления уныния требуется немалая воля. Ключ к успеху – расписание и дисциплина. Встал в 7.00 по будильнику. Сделал зарядку. Умылся. Привел себя в порядок, красиво оделся. Работа. Опять зарядка. Опять работа. И с чувством выполненного долга вечерний отдых – причем желательно не новости, а общение с близкими, хорошая книга или фильм. Если человек смог себя принудительно перевести на такой режим, через некоторое время работа начинает приносить удовлетворение и уныние отступает. И тогда человек взбирается на следующую ступень.
Третья ступень — ностальгия. Мы осознаем, что кризис — это надолго, и начинаем тосковать по утерянному миру. Кто-то вспоминает шум «Кофемании» и неспешные разговоры о новых проектах. Кто-то соскучился по суете аэропортов. А кто-то мечтает оказаться на площади Венеции или Рима, где нарядно одетые люди пьют вино и едят пиццу в открытых уличных ресторанах. У каждого свои воспоминания и сожаления.
Не стоит спешить избавиться от ностальгии. Это своеобразная тренировка перед старостью, когда все мы будем ностальгировать по своей активной жизни и прекрасному миру юности. Но и задерживаться долго на этой ступени нет смысла, потому что тогда мы потеряем шанс на уникальный эксперимент, который предоставил нам кризис.
Мои дети недолго пребывали в шоке и унынии. Они собрали компанию и уехали на дачу. И на даче создали коммуну. Они едят все вместе при свечах, слушают классическую музыку, читают и обсуждают сложные книги, по вечерам танцуют. Это не мешает им дистанционно учиться. Оказалось, что коммуна – то, о чем они всегда мечтали, но только не имели повода попробовать.
Речь идет не о том, чтобы попробовать заняться делом, которое вы всегда откладывали. Я говорю о существенно большем – о реализации альтернативного сценария жизни. Может быть, вы раздумывали о поприще философа? Тогда сейчас время примерить на себя эту роль: обложиться древними книгами и начать писать свою. А может быть, вы думали купить домик в деревне — снимайте дом в деревне и уезжайте: вы еще успеете вскопать и засадить огород, чтобы летом есть овощи со своей грядки.
Современные технологии позволят продолжить офисную дистанционную работу и в деревне, но главным в этот период будет эксперимент с новым форматом жизни. А может быть, вы фантазировали, что станете художником? Самое время обзавестись мольбертом. Хотели путешествовать? Разве нельзя путешествовать, не выходя из дома? Проведя эксперимент по реализации альтернативного жизненного сценария, мы наконец взберемся на четвертую ступень, где нас ждет приз.
Четвертая ступень – обретение альтернативного жизненного амплуа. Есть небольшая вероятность, что вы увлечетесь, экспериментируя с альтернативными сценариями, и кардинально поменяете жизнь после окончания пандемии: женитесь (или разведетесь), уедете в деревню, отправитесь в кругосветное путешествие, организуете свою школу и будете учить детей, станете писателем или художником и т. д. Хотя самое вероятное — что вы вернетесь к прежнему образу жизни. Но в любом случае, если вам удалось добраться до четвертой ступени, пандемия останется в памяти лишь ярким воспоминанием, когда вы опробовали альтернативное амплуа и тем самым обогатили свою жизнь.
А теперь ответьте себе на вопрос: на какой ступени вы находитесь прямо сейчас?