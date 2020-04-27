Первая ступень — шок. Это первая психологическая реакция, с которой каждому из нас пришлось столкнуться. Чтобы поверить в столь быстрое крушение привычного мира, требуется время. И в этот момент нами владеют две основные эмоции (их баланс зависит от характера человека): страх и агрессия. Боятся люди разного. Одни – заболеть и умереть. Другие боятся за жизнь пожилых родственников. Огромная доля людей боится нищеты и разрухи в стране, которая будет последствием экономического кризиса. Люди боятся остаться без работы, разориться, не выплатить долги. Кто-то опасается наступления периода тотального контроля со стороны государства. Столь же разнообразны и объекты агрессии: это могут быть соседи, не соблюдающие карантин, китайцы, с которых все началось, государство, которое не так и не тому помогает, ребенок, который не дает сосредоточиться на работе, и проч.