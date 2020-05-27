Кто не вернется в офисы после окончания самоизоляцииБез каких сотрудников компании спокойно могут обойтись
Еще два месяца назад большинство компаний были заняты тем, как быстро и безболезненно перейти на удаленку, без потерь в эффективности бизнес-процессов. Часть из них, особенно те, у кого уже был опыт вывода сотрудников на работу из дома (прежде всего интернет-компании) перестроились и адаптировались к новой реальности практически без потерь. Другие же, в частности крупные производственные предприятия и компании с жесткой многоуровневой иерархией, столкнулись с огромными сложностями. В таких организациях выявилось довольно много лишних людей. В первую очередь в эту категорию попали сотрудники административных отделов и руководители среднего звена.
Ключевым топам, которые приняли на себя основную управленческую нагрузку, не грозит остаться не у дел. Тем не менее известны случаи, когда директора затаивались в загородных домах и передавали бразды правления руководителям среднего звена. Они просто перестали отвечать на звонки и письма подчиненных, и тем воленс-ноленс пришлось решать все вопросы самостоятельно. Но такого руководителя акционеры, скорее всего, попросят на выход в ближайшее время.