Еще два месяца назад большинство компаний были заняты тем, как быстро и безболезненно перейти на удаленку, без потерь в эффективности бизнес-процессов. Часть из них, особенно те, у кого уже был опыт вывода сотрудников на работу из дома (прежде всего интернет-компании) перестроились и адаптировались к новой реальности практически без потерь. Другие же, в частности крупные производственные предприятия и компании с жесткой многоуровневой иерархией, столкнулись с огромными сложностями. В таких организациях выявилось довольно много лишних людей. В первую очередь в эту категорию попали сотрудники административных отделов и руководители среднего звена.