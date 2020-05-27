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Кто не вернется в офисы после окончания самоизоляции

Без каких сотрудников компании спокойно могут обойтись
Юлия Забазарных , партнер Kontakt InterSearch Russia

Еще два месяца назад большинство компаний были заняты тем, как быстро и безболезненно перейти на удаленку, без потерь в эффективности бизнес-процессов. Часть из них, особенно те, у кого уже был опыт вывода сотрудников на работу из дома (прежде всего интернет-компании) перестроились и адаптировались к новой реальности практически без потерь. Другие же, в частности крупные производственные предприятия и компании с жесткой многоуровневой иерархией, столкнулись с огромными сложностями. В таких организациях выявилось довольно много лишних людей. В первую очередь в эту категорию попали сотрудники административных отделов и руководители среднего звена.

Ключевым топам, которые приняли на себя основную управленческую нагрузку, не грозит остаться не у дел. Тем не менее известны случаи, когда директора затаивались в загородных домах и передавали бразды правления руководителям среднего звена. Они просто перестали отвечать на звонки и письма подчиненных, и тем воленс-ноленс пришлось решать все вопросы самостоятельно. Но такого руководителя акционеры, скорее всего, попросят на выход в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных