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Почему самозанятые не в чести у банков

Получить кредит фрилансерам гораздо труднее, чем обычным клиентам
Алексей Грибков , директор по развитию банковского направления «Сравни.ру»

В феврале 2021 г. ФНС сообщила о 1,7 млн официально зарегистрированных самозанятых. Причем только за прошлый год число вставших на соответствующий налоговый учет граждан увеличилось в 6,4 раза. По оценке Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, реальное количество самозанятых в России уже превысило 7 млн, а объем рынка их услуг еще в 2019 г. оценивался в 2,5 трлн руб. Каждая третья компания в России уже сотрудничает с фрилансерами. Есть все основания считать, что количество самозанятых будет расти и дальше. Развитие технологий помогает вести коммуникацию на любых расстояниях, а карантин убедил скептиков, что целые команды могут быть эффективными дистанционно. Фриланс привлекает людей возможностью работать из любой точки мира и самостоятельно выстраивать свой график.

Но есть и обратная сторона. И речь не только об отсутствии стабильности, корпоративных льгот и медицинских страховок. Проблема также в том, что банковский рынок только начинает работать с этим сегментом клиентов и пока предложение для него весьма ограниченное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных