В феврале 2021 г. ФНС сообщила о 1,7 млн официально зарегистрированных самозанятых. Причем только за прошлый год число вставших на соответствующий налоговый учет граждан увеличилось в 6,4 раза. По оценке Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, реальное количество самозанятых в России уже превысило 7 млн, а объем рынка их услуг еще в 2019 г. оценивался в 2,5 трлн руб. Каждая третья компания в России уже сотрудничает с фрилансерами. Есть все основания считать, что количество самозанятых будет расти и дальше. Развитие технологий помогает вести коммуникацию на любых расстояниях, а карантин убедил скептиков, что целые команды могут быть эффективными дистанционно. Фриланс привлекает людей возможностью работать из любой точки мира и самостоятельно выстраивать свой график.